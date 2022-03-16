16 марта 2022, 01:45

Активистка из Геленджика обвинена в дискредитации вооруженных сил России

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики составили протокол по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования вооруженных сил России, на активистку Эльмиру Тихомирову за комментарий в Telegram-канале.

Эльмиру Тихомирову задержали на выходе из паспортного стола 15 марта.

По словам активистки, ее доставили в отдел полиции и оформили протокол по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования вооруженных сил России (часть 2 статьи 20.3.3 КоАП). Основанием для задержания и протокола они назвали ее сообщение с призывом к акциям против спецоперации на Украине в чате Telegram-канала, сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"* в своем Telegram-канале. После этого Тихомирову отпустили, говорится в сообщении.

Отметим, максимальное наказание по этой статье - штраф 100 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", в Краснодаре 13 марта прошли акции против военной операции на Украине, на них были задержаны по меньшей мере девять человек, сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. На следующий день суды в Анапе и Туапсе вынесли первые на Кубани приговоры по новой административной статье о дискредитации вооруженных сил, участники протестных акций были приговорены к штрафам от 30 до 50 тысяч рублей. Краснодарские суды по новой статье о дискредитации вооруженных сил назначили штрафы активистам, при этом на заседаниях не было представлено веских доказательств, рассказал адвокат Михаил Беньяш. По его словам, основная опасность этой статьи в том, что повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе", а новости о случаях преследования активистов – на странице "Преследование активистов".

* включен Минюстом России в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

Примечание:

"Около 7000 жителей Донбасса прибыли в Ростовскую область за сутки", "Два уроженца Волгоградской области погибли на Украине", "Правозащитники насчитали 22 задержанных участника акций протеста на юге России".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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