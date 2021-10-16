Бунт в осетинской колонии последовал за сменой руководства УФСИН

16 октября 2021, 18:22

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Беспорядки в колонии строгого режима произошли спустя неделю после назначения нового главы управления ФСИН в Северной Осетии. Новое руководство ужесточило отношение к заключенным, указали источники.

Как писал "Кавказский узел", 15 октября в колонии строгого режима в Северной Осетии произошли беспорядки, сопровождавшиеся пожаром. По разным данным, бунт устроили от 200 до 600 осужденных. ФСИН утверждает, что двое заключенных из штрафного изолятора во время обысков отказались подчиниться требованиям сотрудников учреждения и призвали других осужденных к беспорядкам. Возбуждено уголовное дело об организации и участии в массовых беспорядках.

Заключенные сообщили на горячую линию по борьбе с пытками в местах лишения свободы, что бунту предшествовали избиения. Они добились встречи с уполномоченным по правам человека в республике. Омбудсмен рассказал, что ранее заключенные этой колонии объявили голодовку, протестуя против ужесточения дисциплины, а также о том, что в учреждении было много проблем инфраструктурного характера.

Журналист Руслан Тотров сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что к нему уже давно поступали сведения о нарушении прав заключенных в этой колонии. "Надо понимать, что бунт — это самая крайняя мера, к которой прибегают заключенные, естественно, понимающие чем это закончится. Это своеобразный шаг или жест отчаяния. Надеюсь, что Следственный комитет, начавший расследование этих событий, обратит внимание и на деятельность этих господ в погонах в прошлом", - сказал Тотров.

Блогер Алан Мамиев связал бунт со сменой руководства управления ФСИН, которое, по его данным, ужесточило отношение к заключенным. "Это вызвало напряженность. В конце концов был избито несколько заключенных. В ответ несколько человек «вскрылись» (нанесли себе травмы в знак протеста. - Прим. "Кавказского узла"), один зашил себе рот. Они также сообщили родственникам, что должен был прибыть спецназ ФСИН из других регионов, чтобы, по их словам, «поломать» их", - сообщил Мамиев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, родственникам удалось вмешаться в конфликт. "Так получилось, в том числе и из-за недавних скандалов, что у нас больше верят заключенным, чем администрации [колонии]. Поэтому люди начал собираться у колонии. Тут уж вмешалось руководство силовых структур — поскольку если бы в городе вспыхнули беспорядки, разбираться с ними пришлось бы ему. И ночью спецназ отвели. Сейчас ситуация вроде бы успокоилась", - рассказал Алан Мамиев.

Новый глава УФСИН по Северной Осетии - бывший заместитель руководителя управления ведомства в Оренбургской области, Владимир Моравец. Он был представлен подчиненным 8 октября, сообщило в тот же день Iryston.TV. Бывший глава осетинского управления, Юрий Емельянов, осужден за оплату невыполненных работ по госконтракту. Деньги получила фирма, которая должна была выполнить капремонт общежитий для спецконтингента в той самой колонии, где произошел бунт. Бывший начальник колонии был заподозрен в халатности.

Источник "Кавказского узла", хорошо знакомый с ситуацией, но пожелавший сохранить свою анонимность, подтвердил, что бунт стал следствием смены руководства УФСИН. "Долгое время в местном УФСИН работали люди, знающие специфику обращения с арестованными. Если возникали какие-то проблемы, они заходили и на основе местных обычаев - адатов - приходили к пониманию. Ни у сотрудников УФСИН, ни у заключенных не было желания обострять ситуацию — республика маленькая, все друг друга хорошо знают. Сейчас новый глава УФСИН - из другого региона, он не понимает местной специфики. Это привело к ужесточению обращения с заключенными и к нынешней критической ситуации. Боюсь, что она не последняя", - отметил источник.

Осужденные сообщили об избиении дубинками

Напряженность в колонии начала назревать еще с 4 октября, рассказал один из сотрудников учреждения. Утром 15 октября он и его коллеги были вызваны в колонию, но после полудня часть сотрудников разъехалась по местам постоянной работы. Примерно в 15.00 мск они вновь были вызваны по тревоге, а к концу рабочего дня полиция начала перекрывать прилегающие к колонии улицы, передал сегодня "Кавказ. Реалии" (издание внесено Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов).

Telegram-канал Mash_Gor распространил сегодня видео с одним из заключенных колонии, который заявил, что был свидетелем избиения заключенных во время обыска. "Если будут утверждать <...>, что камеры <...> работали - нет, я вам вот так скажу: они могут камеры включить и выключить, включить и выключить", - отмечает человек на видео, лица которого не видно.

Он подчеркивает, что во время обыска заключенные не совершали никаких "неправильных, неправомерных действий". "Ребята не выдержали. Лично я тоже сам «вскрылся», потому что ребят били. Я не мог этого снести", - говорит заключенный.

Он отрицает обвинения в том, что во время бунта заключенные что-то сломали или сожгли имущество колонии. "Они (силовики. - Прим. "Кавказского узла") сами все это сломали, потому что сами открыли же дверь", - пояснил очевидец.

YouTube-канал "Хватит молчать!", в свою очередь, распространил сегодня аудиосообщение заключенного об избиении в колонии. "Вскрылись, порезали руки, кровь пролили, потому что били дубинками, чтобы дальше не продолжали они распускать эти дубинки свои", - говорит закадровый голос на видеоролике о бунте в осетинской колонии.