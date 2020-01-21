Офицер ФСИН заподозрен в халатности после убийства Гагиевой

21 января 2020, 23:00

Глава уголовно-исполнительной инспекции в Иристонском районе Владикавказа подозревается в том, что не известил следствие о нарушениях домашнего ареста бывшим мужем Регины Гагиевой. Подозреваемый в убийстве этапирован для проведения психиатрической экспертизы в Санкт-Петербург, рассказал представитель потерпевших.

Как писал "Кавказский узел", 22-летняя жительница Владикавказа Регина Гагиева 18 сентября 2019 года была ранена ножом и через неделю умерла в больнице. По версии следователей, смертельные раны из ревности ей нанес бывший муж, сбежавший из-под домашнего ареста. Подозреваемый заключен под стражу. В ноябре 2019 года сестра убитой Роксана Гагиева высказала недовольство ходом расследования убийства.

В браке муж часто избивал Регину Гагиеву, но силовики не реагировали на ее жалобы, рассказала Роксана Гагиева. В республиканском МВД сообщили, что за избиение бывшей жены мужчина уже был оштрафован на 5000 рублей. Обвиняемый ранее был уволен из правоохранительных органов за жестокое избиение своей первой жены, рассказал адвокат Калой Ахильгов. Следствие пообещало проверить информацию о том, что гибель Регины Гагиевой стала результатом бездействия правоохранителей, поскольку ее бывший муж в день убийства должен был находиться под домашним арестом.

Начальник Иристонской уголовно-исполнительной инспекции управления ФСИН по Северной Осетии своевременно не известил следствие о том, что бывший муж Регины Гагиевой неоднократно нарушал домашний арест, полагает следствие. Поэтому следователь не принял "мер к изменению меры пресечения обвиняемому на более строгую в виде заключения под стражу", сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета по Северной Осетии на своем сайте.

Подполковник внутренней службы подозревается по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), говорится в сообщении. Отметим, санкции статьи предусматривают до трех месяцев ареста.

В тот день, когда было совершено убийство Гагиевой, обязанности начальника инспекции исполняла другая сотрудница, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат потерпевших Сергей Денисенко. Однако за время работы подполковника бывший супруг Гагиевой "также совершал нарушения режима отбывания домашнего ареста", подчеркнул адвокат.

Он также рассказал, что ранее дело о халатности также было возбуждено в отношении исполняющей обязанности начальника уголовно-исполнительной инспекции.

"Сейчас ожидаем завершения психиатрической экспертизы в отношении бывшего мужа Гагиевой. Его этапировали в Санкт-Петербург для проведения повторной психиатрической экспертизы. В ходе первой экспертизы, которая проводилась амбулаторно во Владикавказе, эксперты не смогли дать ответы на все вопросы. Нужна стационарная экспертиза", - отметил адвокат.