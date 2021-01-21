21 января 2021, 09:22

Начальник владикавказской колонии заподозрен в халатности при ремонте общежитий

Бывший начальник колонии №1 во Владикавказе подозревается в том, что поручению начальника УФСИН Юрия Емельянова, уже осужденного по этому же делу, перевел подрядчику три миллиона рублей за несделанный в учреждении ремонт, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", 2 января стало известно, что бывший начальник управления федеральной службы исполнения наказания по Северной Осетии, полковник внутренней службы Юрий Емельянов получил два с половиной года колонии и штраф 3 миллиона рублей за оплату невыполненных работ по госконтракту.

Следователи считают, что бывший начальник колонии №1 был тем, кто исполнил поручение Емельянова перевести подрядчику деньги за невыполненные работы и подозревают его в халатности (ч. 1 ст. 293 УК России), говорится в сообщении следственного управления Следственного комитета по Северной Осетии.

По версии следствия, 22 апреля 2019 года исправительная колония №1 заключила госконтракт с коммерческой организацией на проведение капитального ремонта общежитий для спецконтингента во Владикавказе. 7 июня того же года бывший начальник УФСИН республики Емельянов, зная, что работы не выполнены, дал указание подозреваемому перечислить подрядной организации 3 млн рублей. Тот, в свою очередь, не проверив объемы фактически проведенных работ, подписал нужные документы и деньги были перечислены подрядчику. В результате колонии причинен материальный ущерб на указанную сумму, сообщило СУ СКР 20 января на своем сайте.

Часть первая ст. 293 УК России предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до трех месяцев.

Юрий Емельянов был осужден по делу о капремонте этих же общежитий, но по другой статье - по ч.1 ст.285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями - 2 эпизода), написал "Интерфакс".

Статья, по которой был осужден Емельянов, предусматривает максимальное наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Примечание:

"Офицер ФСИН заподозрен в халатности после убийства Гагиевой", "Степаненко не согласился на 50 тысяч рублей компенсации от Минфина", "Следком: убийству Гагиевой способствовала халатность инспектора ФСИН".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

21 января 2021, 08:18

  • Правозащитники констатировали снижение числа политзеков в Азербайджане

    Число политзаключенных за последние пять месяцев сократилось на 46 и составило 146 человек, подсчитал союз "За свободу политзаключенных Азербайджана". При этом правозащитники назвали неприемлемым наличие политзаключенных в стране, которая входит в Совет Европы, и призвали власти освободить всех политзеков.

21 января 2021, 07:28

21 января 2021, 06:56

21 января 2021, 06:00

  • Полицейский свидетельствовал в пользу ингушских активистов

    Ингушские активисты, которых обвинили в создании экстремистского сообщества после митинга в Магасе, не допускали никаких нарушений во время акции, заявил выступивший в суде сотрудник полиции. Все допрошенные свидетели обвинения дали показания в пользу обвиняемых, отметил адвокат Джабраил Куриев.

21 января 2021, 05:15

  • Проект "Гласная" рассказал историю жертвы домашнего насилия из Чечни

    Ася Гажаева из Грозного скрывается с четырьмя детьми от мужа, безуспешно добиваясь развода. Расторгнуть брак в Чечне проблематично, так как Рамзан Кадыров провозгласил, что в республике "нет разводов", заявила Гажаева в интервью социальному проекту "Гласная", который ставит своей целью преодоление гендерных стереотипов.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи