Начальник владикавказской колонии заподозрен в халатности при ремонте общежитий

21 января 2021, 09:22

Бывший начальник колонии №1 во Владикавказе подозревается в том, что поручению начальника УФСИН Юрия Емельянова, уже осужденного по этому же делу, перевел подрядчику три миллиона рублей за несделанный в учреждении ремонт, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", 2 января стало известно, что бывший начальник управления федеральной службы исполнения наказания по Северной Осетии, полковник внутренней службы Юрий Емельянов получил два с половиной года колонии и штраф 3 миллиона рублей за оплату невыполненных работ по госконтракту.

Следователи считают, что бывший начальник колонии №1 был тем, кто исполнил поручение Емельянова перевести подрядчику деньги за невыполненные работы и подозревают его в халатности (ч. 1 ст. 293 УК России), говорится в сообщении следственного управления Следственного комитета по Северной Осетии.

По версии следствия, 22 апреля 2019 года исправительная колония №1 заключила госконтракт с коммерческой организацией на проведение капитального ремонта общежитий для спецконтингента во Владикавказе. 7 июня того же года бывший начальник УФСИН республики Емельянов, зная, что работы не выполнены, дал указание подозреваемому перечислить подрядной организации 3 млн рублей. Тот, в свою очередь, не проверив объемы фактически проведенных работ, подписал нужные документы и деньги были перечислены подрядчику. В результате колонии причинен материальный ущерб на указанную сумму, сообщило СУ СКР 20 января на своем сайте.

Часть первая ст. 293 УК России предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до трех месяцев.

Юрий Емельянов был осужден по делу о капремонте этих же общежитий, но по другой статье - по ч.1 ст.285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями - 2 эпизода), написал "Интерфакс".

Статья, по которой был осужден Емельянов, предусматривает максимальное наказание в виде четырех лет лишения свободы.