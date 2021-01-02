Глава УФСИН Северной Осетии осужден за злоупотребление полномочиями

02 января 2021, 15:49

Бывший начальник управления федеральной службы исполнения наказания по Северной Осетии, полковник внутренней службы Юрий Емельянов получил два с половиной года колонии и штраф 3 миллиона рублей за оплату невыполненных работ по госконтракту.

Как писал "Кавказский узел", Ленинский райсуд Владикавказа 7 февраля 2020 года удовлетворил ходатайство следствия о заключении Емельянова под стражу. Защита подала апелляционную жалобу на решение об аресте. В апреле суд продлил срок содержания под стражей Емельянова. Дело в отношении него тогда расследовалось по статье о хищении имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК России), которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Следствием и судом установлено, что в 2016 году Емельянов организовал строительные работы в исправительной колонии и привлек к выполнению работ стройкомпанию без заключения госконтракта. В апреле 2019 года по указанию Емельянова исправительная колония во Владикавказе заключила с коммерческой организацией контракт на капремонт общежитий на территории учреждения. Емельянов распорядился перечислить этой организации 3 млн рублей, зная, что работы она еще не выполнила. "Противоправные действия Емельянова повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, а также нарушение прав и законных интересов организаций УФСИН России по РСО-Алания", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Северной Осетии.

Емельянов признан виновным по ч. 1 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями). Приговором суда ему назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в колонии-поселения, кроме того с осужденного взыскана сумма ущерба в размере 3 млн рублей, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть 1 ст. 285 УК России предусматривает максимальное наказание в виде четырех лет лишения свободы.