Юрий Емельянов. Фото: сайт СУ СКР по Северной Осетии https://osetia.sledcom.ru/news/item/1527738/

02 января 2021, 15:49

Глава УФСИН Северной Осетии осужден за злоупотребление полномочиями

Бывший начальник управления федеральной службы исполнения наказания по Северной Осетии, полковник внутренней службы Юрий Емельянов получил два с половиной года колонии и штраф 3 миллиона рублей за оплату невыполненных работ по госконтракту.

Как писал "Кавказский узел", Ленинский райсуд Владикавказа 7 февраля 2020 года удовлетворил ходатайство следствия о заключении Емельянова под стражу. Защита подала апелляционную жалобу на решение об аресте. В апреле суд продлил срок содержания под стражей Емельянова. Дело в отношении него тогда расследовалось по статье о хищении имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК России), которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Следствием и судом установлено, что в 2016 году Емельянов организовал строительные работы в исправительной колонии и привлек к выполнению работ стройкомпанию без заключения госконтракта. В апреле 2019 года по указанию Емельянова исправительная колония во Владикавказе заключила с коммерческой организацией контракт на капремонт общежитий на территории учреждения. Емельянов распорядился перечислить этой организации 3 млн рублей, зная, что работы она еще не выполнила. "Противоправные действия Емельянова повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, а также нарушение прав и законных интересов организаций УФСИН России по РСО-Алания", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Северной Осетии.

Емельянов признан виновным по ч. 1 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями). Приговором суда ему назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в колонии-поселения, кроме того с осужденного взыскана сумма ущерба в размере 3 млн рублей, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть 1 ст. 285 УК России предусматривает максимальное наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Примечание:

"Офицер ФСИН заподозрен в халатности после убийства Гагиевой", "Степаненко не согласился на 50 тысяч рублей компенсации от Минфина", "Следком: убийству Гагиевой способствовала халатность инспектора ФСИН".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

02 января 2021, 15:08

02 января 2021, 13:54

  • Тела семи армянских военных найдены в Карабахе

    Семь армянских военнослужащих найдены погибшими при поисковых работах в окрестностях Мартуни и Физули. Общее число найденных в местах боев тел возросло до 1 145, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.

02 января 2021, 12:57

  • Землетрясение в Дагестане напугало местных жителей

    Произошедшее минувшей ночью землетрясение в Табасаранском районе ощущалось в Избербаше, Махачкале, в Хивском, Ахтынском, Каякентском, Сулейман-Стальском районах Дагестана и в Хачмазском районе Азербайджана, отметили пользователи Instagram.

02 января 2021, 12:04

02 января 2021, 10:39

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи