Защита обжаловала арест полковника Емельянова

08 апреля 2020, 03:31

Суд во Владикавказе продлил на два месяца срок содержания под стражей бывшего начальника североосетинского управления Федеральной службы исполнения наказаний Юрия Емельянова, подозреваемого в хищении трех миллионов рублей. Защита обжаловала это решение, заявил адвокат.

Как информировал "Кавказский узел", Ленинский районный суд Владикавказа 7 февраля удовлетворил ходатайство следствия о заключении Емельянова под стражу. Защита подала апелляционную жалобу на решение о его аресте.

Ленинский районный суд Владикавказа 1 апреля продлил полковнику внутренней службы Емельянову срок содержания под стражей до 5 июня, передает 7 апреля со ссылкой на Верховный суд Северной Осетии на своем сайте телеканал «Крылья TV».

"Мы обжаловали это решение", - процитировал адвоката Батраза Кульчиева "Интерфакс-Юг".

Информации о продлении его ареста на сайтах Ленинского районного суда Владикавказа и Верховного суда Северной Осетии по данным на 3.10 мск 8 апреля нет.

Напомним, Емельянов подозревается в хищении имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следствие установило, что в апреле 2019 года с частной компанией был заключен контракт о капремонте общежитий во владикавказской исправительной колонии. Следователи полагают, что несмотря на то, что ремонт проведен не был, глава УФСИН по республике дал указание перечислить подрядчику три миллиона рублей, чем был причинен ущерб ведомству.