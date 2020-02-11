Адвокат потребовал освободить Юрия Емельянова

11 февраля 2020, 05:00

Защита начальника североосетинского управления Федеральной службы исполнения наказаний Юрия Емельянова, подозреваемого в хищении трех миллионов рублей, подала апелляционную жалобу на решение о его аресте.

Как информировал "Кавказский узел", Ленинский районный суд Владикавказа 7 февраля удовлетворил ходатайство следствия о заключении Емельянова под стражу до 5 марта. Начальник УФСИН по Северной Осетии подозревается в хищении имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Санкции этой статьи УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. Временное исполнение обязанностей начальника УФСИН возложено на заместителя управления Артура Гугкаева.

Следствие установило, что в апреле 2019 года с частной компанией был заключен контракт о капремонте общежитий во владикавказской исправительной колонии. Следователи полагают, что несмотря на то, что ремонт проведен не был, глава УФСИН по республике дал указание перечислить подрядчику три миллиона рублей, чем был причинен ущерб ведомству.

Апелляционная жалоба на решение об аресте Юрия Емельянова подана в Верховный суд Северной Осетии через канцелярию Ленинского районного суда Владикавказа, сообщил адвокат подозреваемого Батраз Кульчиев.

Он заявил, что Емельянов привлечен к уголовной ответственности "на основании показаний сотрудников УФСИН, которые сами находятся в статусе подозреваемых".

"Считаем избрание меры пресечения и привлечение к уголовной ответственности Емельянова незаконным и необоснованным", - цитирует слова Кульчиева "Интерфакс-Юг".

Информации о поступлении апелляционной жалобы и дате ее рассмотрения по данным на 05.00 мск 11 февраля на сайте Ленинского районного суда Владикавказа и Верховного суда республики не было.

Напомним также, что в конце января было возбуждено уголовное дело и против заместителя начальника УФСИН по Северной Осетии, который, по версии следствия, нелегально привлекал заключенных к работе на частные компании.