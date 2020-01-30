Следком сообщил о нелегальном использовании труда заключенных в Северной Осетии

30 января 2020, 14:17

Заместитель руководителя Управления ФСИН по Северной Осетии привлекал заключенных к работе на частные компании, заявило сегодня следствие.

По версии правоохранителей, на сторонние коммерческие организации с августа по декабрь 2019 года работали заключенные из колонии-поселения №3, в том числе и те, что получают зарплату из бюджета. Соответствующие указания давал один из заместителей главы республиканского управления ФСИН, он заподозрен в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил сегодня на своем сайте Следственный комитет России.

На сайте УФСИН по Северной Осетии к 14.17 мск 30 января не появилось комментариев относительно возбуждения дела.

Отметим, что в июне 2019 года Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволяет привлекать заключенных из колоний-поселений к работе на частных и государственных предприятиях, расположенных за пределами самой колонии. Обеспечивать условия труда для таких заключенных, по мысли авторов законопроекта, должно руководство предприятий, сообщил 25 июня 2019 года ТАСС.

Ранее "Кавказский узел" писал, что другой офицер ФСИН в Северной Осетии был заподозрен в том, что не известил следствие о нарушениях домашнего ареста бывшим мужем местной жительницы Регины Гагиевой, впоследствии убитой.