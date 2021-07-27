Аналитики сочли осужденных сторонников Чельдиева жертвами эффекта толпы

27 июля 2021, 19:00

Участники владикавказской акции протеста против самоизоляции в апреле 2020 года, приговоренные к реальным срокам, не были известны общественности, сообщили редактор портала "ОсНова" Руслан Тотров, блогер Алик Пухаев и адвокат Батраз Кульчиев. Осужденные, по их словам, были только единомышленниками Вадима Чельдиева, которого следствие считает организатором митинга.

Как писал "Кавказский узел", 26 июля суд в Ростове-на-Дону вынес приговор пяти участникам акции протеста против самоизоляции, которая прошла в апреле 2020 года во Владикавказе. Аслан Гасиев и Заза Царитов приговорены к пяти годам лишения свободы, Давид Окруашвили и Артур Бугулов - к пяти годам и трем месяцам, Магомед Кадыров осужден на пять с половиной лет. Суд вынес слишком суровый приговор пяти участникам митинга против антиковидных мер во Владикавказе, сочли журналист Заур Фарниев и депутат Сослан Бестаев. Пользователи Instagram посчитали приговор "показательной поркой".

20 апреля 2020 года силовики разогнали с площади Свободы во Владикавказе противников режима самоизоляции, требовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. По данным следствия, на стихийном митинге травмы получили 13 сотрудников МВД и Росгвардии. Певцу Вадиму Чельдиеву, которого следствие считает инициатором митинга, предъявлены обвинения сразу по четырем статьям, он внесен в составленный Росфинмониторингом перечень экстремистов. В организации массовых беспорядков обвиняются, помимо Вадима Чельдиева, Рамис Чиркинов и Арсен Бесолов. 13 июля Ростовский областной суд продлил им сроки ареста до 14 октября.

Родственники осужденных попросили Меняйло о встрече

Сегодня родственники осужденных пришли на площадь Свободы во Владикавказе и попросили врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло о встрече, сообщают местные Telegram-каналы.

«Родственники участников "антиковидного бунта" пришли на площадь Свободы и просят о встрече с главой республики», - написал, в частности Telegram-канал «ОсНова» (2497 подписчиков) в 14.09 мск. Фото родственников осужденных участников «антиковидного» митинга у Дома правительства Северной Осетии, Telegram-канал Ossetia News (1710 подписчиков) опубликовал в 13.50 мск.

О том, были ли приняты эти люди чиновниками, информации, по данным на 18.40 мск, в этих Telegram-каналах,а также на сайте главы Северной Осетии нет.

Защита решит вопрос об обжаловании после изучения приговора

Адвокат Зазы Царитова Татьяна Спивакова сообщила, что решение обжаловать приговор или нет, будет принято после ознакомления с содержанием вердикта суда.

«Приговор только огласили, адвокаты решение суда ещё не получили и не изучили. Решение ещё не принято по поводу апелляции, так как приговор ещё не получен», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

По данным суда, подсудимые были активными участниками акции и оказали сопротивление силовикам, которые пытались вытеснить протестующих с площади. В качестве доказательств их вины были представлены видеозаписи и показания дали сотрудники полиции. Гасиев и Царитов полностью признали вину, остальные отказались признать обвинение в полном объеме: Бугулов, Кадыров и Окруашвили заявили, что оказались на площади и из любопытства решили посмотреть, что происходит. Кроме того, Окруашвили признал, что бросил камень в сторону силовиков, поддавшись эмоциям, но сделал это не прицельно.

Осужденные были лишь идеологическими сторонниками Чельдиева

Адвокат Вадима Чельдиева Батраз Кульчиев рассказал, что его подзащитный не был знаком с участниками митинга против карантина во Владикавказе, которые приговорены к реальным срокам.

«Нет, он никого из них не знал, не был с ними знаком. Они также говорили, что не знакомы с Вадимом. По моему мнению, эти люди не были активистам. Более того, не было никаких массовых беспорядков, обвинения безосновательны», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Батраз Кульчиев.

Он рассказал, что в ближайшее время дело против Чельдиева должно быть передано в суд. «Арест в отношения Вадима недавно продлили на 3 месяца, до 17 октября. Мы ожидаем, что до истечения этого срока, дело будет передано в суд. Они сейчас составляют обвинительно заключение. Дело в ближайшее время, думаю, должно быть передано в суд», - отметил Батраз Кульчиев.

Осужденных не считает активистами и редактор портала "ОсНова" Руслан Тотров. «Наверное можно говорить, что все эти люди идеологические соратники Вадима Чельдиева. Я уверен, что они разделяют его идеологию, взгляды, принципы относительно того, как должна развиваться ситуация с коронавирусом, если она вообще существует, в чем сомневались эти люди. Но нельзя говорить, что эти люди активисты. Конечно же, нет. Этих людей никто не знал в общественном пространстве. Я полагаю, что все эти люди стали жертвами эффекта толпы», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Руслан Тотров.

По его мнению, осужденные стали жертвами системы. «Эти люди, которых можно назвать идеологическими соратниками Чельдиева, но никак не активистами, помимо прочего стали жертвами системы. То, что произошло, это судилище над ними. Это делалось для того, чтобы другим было неповадно», - отметил Тотров.

Блогер Алик Пухаев также указал на то, что имена осужденных сегодня никогда до этого не всплывали в медиасфере.

«Насколько мне известно, это просто небезразличные ребята, которые пришли на митинг. В историю о том, что они могли координировать свои действия с Вадимом Чельдиевым, да хоть с кем-то, я не верю», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Алик Пухаев.

Напомним, в судах Ростова-на-Дону рассматриваются еще три дела о беспорядках во Владикавказе. В Ленинском райсуде слушается дело, по которому проходят Арсен Брихов, Артур Джавадян, Хетаг Самов, Ацамаз Теблоев и Георгий Хугаев. Кировский суд Ростова-на-Дону рассматривает два дела: по одному обвиняются Ахсартаг Айларов, Бимболат Бекузаров, Джон Джиоев, Заурбек Кайтмазов и Валерик Меликян, по другому - Вячеслав Махмадиев, Заур Савлохов и Ацамаз Цагараев.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".