Жители Северной Осетии раскритиковали приговор по делу о митинге против карантина

27 июля 2021, 14:23

Суд вынес слишком суровый приговор пяти участникам митинга против антиковидных мер во Владикавказе, сочли журналист Заур Фарниев и депутат Сослан Бестаев. Пользователи Instagram посчитали приговор активистам "показательной поркой".

Как писал "Кавказский узел", 26 июля суд в Ростове-на-Дону вынес приговор пяти участникам акции протеста против самоизоляции, которая прошла в апреле 2020 года во Владикавказе. Аслан Гасиев и Заза Царитов приговорены к пяти годам лишения свободы, Давид Окруашвили и Артур Бугулов - к пяти годам и трем месяцам, Магомед Кадыров осужден на пять с половиной лет.

По данным суда, подсудимые были активными участниками акции и оказали сопротивление силовикам, которые пытались вытеснить протестующих с площади. В качестве доказательств их вины были представлены видеозаписи и показания дали сотрудники полиции. Гасиев и Царитов полностью признали вину, остальные отказались признать обвинение в полном объеме: Бугулов, Кадыров и Окруашвили заявили, что оказались на площади и из любопытства решили посмотреть, что происходит. Кроме того, Окруашвили признал, что бросил камень в сторону силовиков, поддавшись эмоциям, но сделал это не прицельно.

Приговор подсудимым счел несправедливым осетинский журналист Заур Фарниев. "Я до последнего верил, что арестованным после митинга 20 апреля дадут минимальные сроки. Что они выйдут сразу после суда, который зачтем им годовую отсидку как искупление вины. Поэтому старался молчать, чтобы мои слова не выглядели как давление на правосудие. Теперь, когда приговор вынесен [...] хочу сказать - это несправедливо!" – написал он сегодня ночью в своем Telegram-канале ZRFV.

Журналист подчеркнул, что, по его мнению, несмотря на тяжесть обвинений, суд не учел, что "подавляющее большинство из них оказались на площади либо случайно, либо поддались действию толпы". "В которой, как известно, человек теряет над собой контроль. И нет, я их не оправдываю. Но, повторю, соразмерное своей вине наказание они уже понесли. Как понесли и их родственники. И продолжают его нести", - написал Заур Фарниев.

С критикой приговора выступил и координатор реготделения ЛДПР, зампредседателя собрания представителей Владикавказа Сослан Бестаев. "Я понимаю, что ребята совершили преступление, но при этом уверен, что наказание не должно было быть таким строгим. Суд, который выносил приговор, должен был обратить внимание, что у большинства из этих людей есть семьи и, что важнее, малолетние дети на иждивении. Закон должен быть строгим и неукоснительно соблюдаться, но, всё-таки, и в нём должно находиться место состраданию и снисхождению. Поэтому я рассчитываю, что апелляция окажется милосерднее суда первой инстанции и уже в скором времени семьи, которые ждут своих мужчин, снова воссоединятся", - написал сегодня ночью депутат на своей странице в Instagram, на которую подписаны 2,8 тысячи пользователей.

К 14.20 мск запись Бестаева набрала 91 отметку "нравится", под ней размещено девять комментариев. Их авторы поддержали позицию депутата. "Ну да, особо опасные преступники", - с иронией, написал, в частности, lifeisgood_moskva. "Спасибо вам, что всегда смело озвучиваете все самые важные вопросы нашей республики", - поблагодарил Бестаева diva_flowers. "Помогите же им, пожалуйста", - призвала депутата gagieva_klavdya.

Публикация о приговоре размещена 26 июля и в Instagram-паблике "ЧП / Владикавказ", насчитывающем 405 тысяч подписчиков. К 14.20 мск она набрала 1421 отметку "нравится", под ней размещено 398 комментариев.

Авторы многих из них также сочли приговор излишне суровым. "За что? Испортили парням жизнь", - возмутился, в частности, пользователь kchalisi82. "Кошмар! И это правосудие!" – написал ellada_design. "Очередной раз намекают людям, что никто в этой стране не имеет права иметь и высказывать своё мнение. Иначе будет тот человек, у которого есть мнение и умение его высказывать, сушить сухари", - высказал мнение taimurazzz1.

"А за что такие сроки ребятам, они что, убили кого-то? Почему такая несправедливость?" – задалась вопросом almahodova3703. "Просто нет слов! [...] Понятно, для чего такой приговор, чтобы впредь люди сидели по своим норам и не высовывались [...] Жаль парней, которым испортили жизнь!" – написал sarin_13. "Хотя бы условно дали, жаль ребят, исковерканные судьбы", - посетовала fatimapuhova6.

"Это, я думаю, специально дали им такой срок, чтобы в следующий раз сидели все по домам и не думали выходить на митинг", - предположила kristi__arturovna. "100% показательная порка!" – согласился rovshan7024.

В судах Ростова-на-Дону рассматриваются еще три дела о беспорядках во Владикавказе. В Ленинском райсуде слушается дело, по которому проходят Арсен Брихов, Артур Джавадян, Хетаг Самов, Ацамаз Теблоев и Георгий Хугаев. Кировский суд Ростова-на-Дону рассматривает два дела: по одному обвиняются Ахсартаг Айларов, Бимболат Бекузаров, Джон Джиоев, Заурбек Кайтмазов и Валерик Меликян, по другому - Вячеслав Махмадиев, Заур Савлохов и Ацамаз Цагараев.

Напомним, 20 апреля 2020 года силовики разогнали с площади Свободы во Владикавказе противников режима самоизоляции, требовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. По данным следствия, на стихийном митинге травмы получили 13 сотрудников МВД и Росгвардии. Певцу Вадиму Чельдиеву, которого следствие считает инициатором митинга, предъявлены обвинения сразу по четырем статьям, он внесен в составленный Росфинмониторингом перечень экстремистов. В организации массовых беспорядков обвиняются, помимо Вадима Чельдиева, Рамис Чиркинов и Арсен Бесолов. 13 июля Ростовский областной суд продлил им сроки ареста до 14 октября.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".