Пять участников митинга против карантина во Владикавказе приговорены к реальным срокам

27 июля 2021, 04:05

Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор пятерым участникам акции протеста против самоизоляции, которая состоялась в апреле 2020 года во Владикавказе. Аслан Гасиев и Заза Царитов приговорены к пяти годам, Давид Окруашвили и Артур Бугулов - к пяти годам и трем месяцам, Магомед Кадыров осужден на пять с половиной лет.

Как писал "Кавказский узел", в производстве Ленинского районного суда Ростова-на-Дону находятся сразу два уголовных дела по статье об участии в массовых беспорядках на митинге во Владикавказе 20 апреля 2020 года. По одному из них обвиняются Артур Бугулов, Аслан Гасиев, Магомед Кадыров, Давид Окруашвили и Заза Царитов.

20 апреля 2020 года силовики разогнали с площади Свободы во Владикавказе акцию противников режима самоизоляции, требовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. По данным следствия, на стихийном митинге травмы получили 13 сотрудников МВД и Росгвардии. Вадиму Чельдиеву, которого следствие считает инициатором митинга, предъявлены обвинения сразу по четырем статьям, он внесен в составленный Росфинмониторингом перечень экстремистов. 16 апреля Ростовский облсуд продлил Чельдиеву срок ареста до 14 июля.

По данным обвинения, подсудимые Артур Бугулов, Аслан Гасиев, Магомед Кадыров, Давид Окруашвили и Заза Царитов были активными участниками акции и оказали сопротивление силовикам, которые пытались вытеснить протестующих с площади. В качестве доказательств их вины были представлены видеозаписи, кроме того, показания дали сотрудники полиции, пишет 26 июля "Коммерсант".

Двое подсудимых полностью признали вину, остальные отказались признать обвинение в полном объеме. Бугулов, Кадыров и Окруашвили заявили, что оказались на площади и из любопытства решили посмотреть, что происходит. Кроме того Окруашвили признал, что бросил камень в сторону силовиков, поддавшись эмоциям, но сделал это не прицельно.

В итоге судья признала всех пятерых виновными в участии в массовых беспорядках. Гасиев и Царитов, которые признали вину, получили по пять лет лишения свободы, Окруашвили и Бугулов - по пять лет и три месяца, Кадыров - пять с половиной лет.

Отметим, что Ленинский райсуд Ростова-на-Дону рассматривает еще одно дело о беспорядках во Владикавказе в апреле 2020 года. На скамье подсудимых - Арсен Брихов, Артур Джавадян, Хетаг Самов, Ацамаз Теблоев и Георгий Хугаев. Кировский суд Ростова-на-Дону также рассматривает два дела по аналогичной статье: по одному обвиняются Ахсартаг Айларов, Бимболат Бекузаров, Джон Джиоев, Заурбек Кайтмазов и Валерик Меликян, по другому - Вячеслав Махмадиев, Заур Савлохов и Ацамаз Цагараев.

В организации массовых беспорядков обвиняются Вадим Чельдиев, Рамис Чиркинов и Арсен Бесолов. 13 июля Ростовский областной суд продлил им сроки ареста до 14 октября включительно.