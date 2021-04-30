Продлен арест двум сторонникам Чельдиева

30 апреля 2021, 17:21

Суд до 14 июля продлил срок содержания в ростовском изоляторе активистам Рамису Чиркинову и Арсену Бесолову, обвиняемым в организации массовых беспорядков во Владикавказе.

Как писал "Кавказский узел", Рамис Чиркинов был обвинен в руководстве группой людей, совершивших хулиганские действия в отношении сотрудников Росгвардии на митинге во Владикавказе в апреле 2020 года. Арсен Бесолов, задержанный 29 апреля 2020 года в Москве, сначала получил 15 суток административного ареста за организацию владикавказской акции, а затем был арестован по уголовному делу о хулиганстве. Он администратор Telegram-чата, в котором общались сторонники оперного певца Вадима Чельдиева. И Чиркинов, и Бесолов были этапированы в СИЗО в Ростов-на-Дону., что вызвало возражения защиты. В апреле Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил арест Чиркинову до 3 мая, Бесолову - до 11 мая.

Ростовский областной суд продлил срок ареста Чиркинова и Бесолова до 14 июля включительно, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы суда.

20 апреля 2020 года силовики разогнали с площади Свободы во Владикавказе акцию противников режима самоизоляции, требовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. По данным следствия, на стихийном митинге травмы получили 13 сотрудников МВД и Росгвардии. Вадиму Чельдиеву, которого следствие считает инициатором митинга, предъявлены обвинения сразу по четырем статьям, он внесен в составленный Росфинмониторингом перечень экстремистов. 16 апреля Ростовский облсуд продлил Чельдиеву срок ареста до 14 июля.

В производстве Ленинского райсуда Ростова-на-Дону находятся два уголовных дела по статье об участии в массовых беспорядках на митинге во Владикавказе 20 апреля 2020 года. По одному из них обвиняются Артур Бугулов, Аслан Гасиев, Магомед Кадыров, Давид Окруашвили и Заза Царитов, по второму - Арсен Брихов, Артур Джавадян, Хетаг Самов, Ацамаз Теблоев и Георгий Хугаев, следует из картотеки на сайте суда. Артур Джавадян обвиняется также в применении к правоохранителю насилия, опасного для жизни или здоровья.

Кировский райсуд Ростова-на-Дону рассматривает еще два уголовных дела по аналогичной статье. По одному из них обвиняются Ахсартаг Айларов, Бимболат Бекузаров, Джон Джиоев, Заурбек Кайтмазов и Валерик Меликян, по второму - Вячеслав Махмадиев, Заур Савлохов и Ацамаз Цагараев, указано в картотеке дел. Каждому из них также вменяется статья об участии в массовых беспорядках.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".