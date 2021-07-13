Чельдиев и его соратники оставлены под арестом

13 июля 2021, 18:53

Суд в Ростове-на-Дону продлил на три месяца срок содержания под стражей для Вадима Чельдиева, Рамиса Чиркинова и Арсена Бесолова, обвиненных в организации массовых беспорядков во Владикавказе в апреле 2020 года.

Как писал "Кавказский узел", Вадим Чельдиев и другие арестованные по делу о беспорядках на митинге во Владикавказе содержатся под арестом в Ростове-на-Дону, куда их этапировали 3 июня 2020 года. В апреле Ростовский областной суд продлил срок ареста Вадиму Чельдиеву, а также активистам Рамису Чиркинову и Арсену Бесолову, обвиняемым в организации массовых беспорядков во Владикавказе, до 14 июля.