13 июля 2021, 18:53

Чельдиев и его соратники оставлены под арестом

Суд в Ростове-на-Дону продлил на три месяца срок содержания под стражей для Вадима Чельдиева, Рамиса Чиркинова и Арсена Бесолова, обвиненных в организации массовых беспорядков во Владикавказе в апреле 2020 года.

Как писал "Кавказский узел", Вадим Чельдиев и другие арестованные по делу о беспорядках на митинге во Владикавказе содержатся под арестом в Ростове-на-Дону, куда их этапировали 3 июня 2020 года. В апреле Ростовский областной суд продлил срок ареста Вадиму Чельдиеву, а также активистам Рамису Чиркинову и Арсену Бесолову, обвиняемым в организации массовых беспорядков во Владикавказе, до 14 июля.

Ростовский областной суд сегодня продлил до 14 октября включительно сроки ареста Вадиму Чельдиеву, Рамису Чиркинову и Арсену Бесолову, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы суда.

20 апреля 2020 года силовики разогнали с площади Свободы во Владикавказе акцию противников режима самоизоляции, требовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. По данным следствия, на стихийном митинге травмы получили 13 сотрудников МВД и Росгвардии. Вадиму Чельдиеву, которого следствие считает инициатором митинга, предъявлены обвинения сразу по четырем статьям, он внесен в составленный Росфинмониторингом перечень экстремистов.

Комментариями обвиняемых и их представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.  

В Кировском и Ленинском райсудах Ростова-на-Дону продолжается рассмотрение четырех уголовных дел по статье об участии в массовых беспорядках на митинге во Владикавказе 20 апреля 2020 года. Ещё одно дело в отношении пяти участников схода поступило в Ворошиловский райсуд Ростова-на-Дону 22 июня, следует из карточки дела на сайте суда.

По словам одного из адвокатов подсудимых, всего в заключении по связанным с митингом уголовным делам находится 35 человек. Родственники подсудимых не посещают заседания в связи с удаленностью городов и тяжелым материальным положением, сказал он.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". 

Примечание:

"Чельдиев пожаловался суду на условия содержания в СИЗО", "Осетинский активист Чиркинов переведен в СИЗО", "Осетинские активисты сообщили силовикам о провокаторах на митинге во Владикавказе".

Автор: Константин Волгин источник: корреспондент "Кавказского узла"

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