13 июля 2021, 18:53
Чельдиев и его соратники оставлены под арестом
Суд в Ростове-на-Дону продлил на три месяца срок содержания под стражей для Вадима Чельдиева, Рамиса Чиркинова и Арсена Бесолова, обвиненных в организации массовых беспорядков во Владикавказе в апреле 2020 года.
Как писал "Кавказский узел", Вадим Чельдиев и другие арестованные по делу о беспорядках на митинге во Владикавказе содержатся под арестом в Ростове-на-Дону, куда их этапировали 3 июня 2020 года. В апреле Ростовский областной суд продлил срок ареста Вадиму Чельдиеву, а также активистам Рамису Чиркинову и Арсену Бесолову, обвиняемым в организации массовых беспорядков во Владикавказе, до 14 июля.
Ростовский областной суд сегодня продлил до 14 октября включительно сроки ареста Вадиму Чельдиеву, Рамису Чиркинову и Арсену Бесолову, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы суда.
Комментариями обвиняемых и их представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.
В Кировском и Ленинском райсудах Ростова-на-Дону продолжается рассмотрение четырех уголовных дел по статье об участии в массовых беспорядках на митинге во Владикавказе 20 апреля 2020 года. Ещё одно дело в отношении пяти участников схода поступило в Ворошиловский райсуд Ростова-на-Дону 22 июня, следует из карточки дела на сайте суда.
По словам одного из адвокатов подсудимых, всего в заключении по связанным с митингом уголовным делам находится 35 человек. Родственники подсудимых не посещают заседания в связи с удаленностью городов и тяжелым материальным положением, сказал он.
Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".
Автор: Константин Волгин источник: корреспондент "Кавказского узла"