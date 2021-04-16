Продлен срок ареста Вадима Чельдиева

16 апреля 2021, 18:08

Ростовский областной суд почти на три месяца продлил срок ареста Вадиму Чельдиеву, обвиненному в организации массовых беспорядков на митинге во Владикавказе и экстремизме.

Как писал "Кавказский узел", Вадим Чельдиев и другие арестованные по делу о беспорядках на митинге во Владикавказе содержатся под арестом в Ростове-на-Дону, куда их этапировали 3 июня 2020 года. Мать арестованного жаловалась, что силовики помешали ей провести одиночный пикет в защиту сына. В феврале суд продлил на два месяца срок ареста Чельдиева.

Ростовский областной суд продлил до 14 июля включительно срок содержания под стражей Вадиму Чельдиеву, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» представитель пресс-службы суда. Ранее Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлевал Чельдиеву арест до 18 апреля.

Комментариями Вадима Чельдиева и его представителей относительно решения суда «Кавказский узел» пока не располагает.

В ростовском СИЗО наряду с Чельдиевым остаются осетинский активист Рамис Чиркинов и администратор Telegram-чата Арсен Бесолов, обвиняемые в организации беспорядков на митинге во Владикавказе. На сегодняшний день срок их ареста продлен до 3 и 11 мая соответственно, сообщили "Кавказскому узлу" в пресс-службе Ленинского райсуда Ростова-на-Дону.

Вадима Чельдиева следователи считают инициатором митинга во Владикавказе, он обвинен в публичном распространении заведомо ложной информации о коронавирусе, а также в экстремизме, хулиганстве и нападении на силовика во время этапирования.

В самом митинге Чельдиев не участвовал, так как был задержан еще до его начала. Столкновения на митинге во Владикавказе и потасовку во время своего конвоирования Чельдиев объяснил провокациями силовиков. 6 августа адвокат Батраз Кульчиев сообщил, что в деле Чельдиева появилась новая статья – об организации массовых беспорядков во Владикавказе.