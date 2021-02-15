15 февраля 2021, 17:40

Арест Вадиму Чельдиеву продлен до 14 апреля

Суд в Ростове-на-Дону продлил на два месяца срок содержания под стражей Вадиму Чельдиеву, обвиненному в организации массовых беспорядков на митинге во Владикавказе и призывах к экстремистской деятельности.

Как писал "Кавказский узел", Чельдиев и другие арестованные по делу о беспорядках на митинге во Владикавказе содержатся под арестом в Ростове-на-Дону, куда их этапировали 3 июня 2020 года. Мать Чельдиева жаловалась, что силовики помешали ей провести одиночный пикет в защиту сына. В ноябре суд продлевал на три месяца арест Чельдиева.

Вадима Чельдиева следователи считают инициатором митинга во Владикавказе, он обвинен в публичном распространении заведомо ложной информации о коронавирусе, а также в экстремизме, хулиганстве и нападении на силовика во время этапирования. Акция противников режима самоизоляции прошла 20 апреля 2020 года во Владикавказе. Протестующие требовали отставки правительства и главы Северной Осетии. Силовики разогнали активистов. В митинге Чельдиев не участвовал, так как был задержан еще до его начала.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону сегодня продлил до 14 апреля 2021 года срок содержания под стражей Вадиму Чельдиеву, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель пресс-службы суда. 

Комментариями Вадима Чельдиева и его представителей относительно решения суда «Кавказский узел» пока не располагает.

В ростовском изоляторе также остаются осетинский активист Рамис Чиркинов и администратор Telegram-чата Арсен Бесолов, обвиняемые в организации беспорядков на митинге во Владикавказе. Они были оставлены под стражей до 3 и 11 марта соответственно, сообщили в пресс-службе суда.

Примечание:

"Активисты в Таганроге выступили в защиту политзаключенных", "Чельдиев пожаловался суду на условия содержания в СИЗО", "Осетинский активист Чиркинов переведен в СИЗО".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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