16 ноября 2020, 17:23

Арест Вадима Чельдиева продлен до 18 февраля

Суд в Ростове-на-Дону продлил на три месяца срок содержания под стражей Вадиму Чельдиеву, обвиняемому в организации массовых беспорядков на митинге во Владикавказе и в призывах к экстремизму.

Как писал "Кавказский узел", Вадима Чельдиева следователи считают инициатором митинга во Владикавказе, он обвинен в публичном распространении заведомо ложной информации о коронавирусе, а также в экстремизме, хулиганстве и нападении на силовика во время этапирования. В самом митинге Чельдиев не участвовал,он был задержан еще до его начала, а потасовку во время конвоирования объяснил провокациями силовиков.

Акция противников режима самоизоляции, в организации которой обвинен Чельдиев, прошла во Владикавказе 20 апреля. Протестующие требовали отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. Силовики разогнали активистов. Многие участники акции были наказаны штрафами и административными арестами. Кроме того, заведено дело о применении насилия к полицейским и хулиганстве. По данным следователей, на стихийном митинге травмы получили 13 сотрудников МВД и Росгвардии. 

Вадим Чельдиев и другие арестованные по делу о беспорядках на митинге во Владикавказе содержатся под арестом в Ростовской области, куда их этапировали 3 июня. Защита не смогла добиться отмены решения об аресте Чельдиева. 13 августа арест Чельдиеву был продлен до 18 ноября. Ростовский облсуд 26 августа оставил в силе это решение. В конце сентября Чельдиева перевели из следственного изолятора в Ростове-на-Дону в изолятор в Новочеркасске.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил еще на три месяца, до 18 февраля 2021 года, срок содержания под стражей Вадиму Чельдиеву, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» представитель суда.

Комментариями Вадима Чельдиева и его представителей относительно решения суда «Кавказский узел» пока не располагает.

Материалы о преследовании активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Преследование активистов", а новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа – на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Чельдиев пожаловался суду на условия содержания в СИЗО", "Осетинский активист Чиркинов переведен в СИЗО", "Продлен арест Вадиму Чельдиеву".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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