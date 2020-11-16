Арест Вадима Чельдиева продлен до 18 февраля

16 ноября 2020, 17:23

Суд в Ростове-на-Дону продлил на три месяца срок содержания под стражей Вадиму Чельдиеву, обвиняемому в организации массовых беспорядков на митинге во Владикавказе и в призывах к экстремизму.

Как писал "Кавказский узел", Вадима Чельдиева следователи считают инициатором митинга во Владикавказе, он обвинен в публичном распространении заведомо ложной информации о коронавирусе, а также в экстремизме, хулиганстве и нападении на силовика во время этапирования. В самом митинге Чельдиев не участвовал,он был задержан еще до его начала, а потасовку во время конвоирования объяснил провокациями силовиков.

Акция противников режима самоизоляции, в организации которой обвинен Чельдиев, прошла во Владикавказе 20 апреля. Протестующие требовали отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. Силовики разогнали активистов. Многие участники акции были наказаны штрафами и административными арестами. Кроме того, заведено дело о применении насилия к полицейским и хулиганстве. По данным следователей, на стихийном митинге травмы получили 13 сотрудников МВД и Росгвардии.

Вадим Чельдиев и другие арестованные по делу о беспорядках на митинге во Владикавказе содержатся под арестом в Ростовской области, куда их этапировали 3 июня. Защита не смогла добиться отмены решения об аресте Чельдиева. 13 августа арест Чельдиеву был продлен до 18 ноября. Ростовский облсуд 26 августа оставил в силе это решение. В конце сентября Чельдиева перевели из следственного изолятора в Ростове-на-Дону в изолятор в Новочеркасске.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил еще на три месяца, до 18 февраля 2021 года, срок содержания под стражей Вадиму Чельдиеву, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» представитель суда.

Комментариями Вадима Чельдиева и его представителей относительно решения суда «Кавказский узел» пока не располагает.

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