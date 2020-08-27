Чельдиев пожаловался суду на условия содержания в СИЗО

27 августа 2020, 10:06

Ростовский облсуд оставил в силе решение об аресте Вадима Чельдиева, обвиненного в организации беспорядков на митинге во Владикавказе. Активист рассказал в суде, что уже пять месяцев содержится в одиночной камере и ограничен в получении посылок от родственников.

Как писал "Кавказский узел", Чельдиев и другие арестованные по делу о беспорядках на митинге во Владикавказе содержатся под арестом в Ростове-на-Дону, куда их этапировали 3 июня. В июле защита не смогла добиться отмены решения об аресте Чельдиева и заявила, что будет жаловаться на бездействие следствия. 6 августа адвокат Батраз Кульчиев сообщил, что в деле Чельдиева появилась новая статья - об организации массовых беспорядков во Владикавказе. Мать арестованного жаловалась, что силовики помешали ей провести одиночный пикет в защиту сына. 13 августа арест Чельдиеву был продлен еще на три месяца.

Вадима Чельдиева следователи считают инициатором митинга во Владикавказе, он обвинен в публичном распространении заведомо ложной информации о коронавирусе, а также в экстремизме, хулиганстве и нападении на силовика во время этапирования. В самом митинге Чельдиев не участвовал, так как был задержан еще до его начала. Столкновения на митинге во Владикавказе и потасовку во время своего конвоирования Чельдиев объяснил провокациями силовиков.

Ростовский областной суд 26 августа рассмотрел апелляционную жалобу на продление ареста Вадима Чельдиева. Подсудимый участвовал в заседании по видеосвязи со следственным изолятором, он находился в зарешеченном помещении, передал корреспондент "Кавказского узла".

Обвиняемый рассказал, что он родился 4 декабря 1981 года во Владикавказе, разведен, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Согласно оглашенным документам, Чельдиев обвиняется в том, что он 1 апреля в Санкт-Петербурге "призывал к экстремистской деятельности" посредством Интернета, а 20 апреля во Владикавказе "совершил хулиганство". Кроме того, Чельдиев на своей странице в соцсети опубликовал две видеозаписи, на которых подверг сомнению правильность мер, принимаемых властями по борьбе с COVID-19, полагает следствие. Еще один эпизод, вменяемый Чельдиеву, - нападение на сотрудника Центра по противодействию экстремизму 18 апреля в поселке Алханчурт. По версии следствия, Чельдиев схватил потерпевшего и ударил его, зачитал судья.

Адвокат Чельдиева Андрей Сабинин просил отменить постановление суда первой инстанции, заявив, что в нем не приведено обоснований того, что обвиняемый может "скрыться от следствия и суда, угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, воспрепятствовать производству по делу".

Сабинин отметил, что на сегодняшний день арест Чельдиева был продлен до семи месяцев, вопреки практике Европейского суда по правам человека, по которой содержание под стражей на срок более пяти месяцев является чрезмерным. "Тяжесть обвинения ни при каких условиях в постановлениях судов о продлении меры пресечения фигурировать не может. Как бы не изменилась наша Конституция, мы все еще члены Совета Европы и должны исполнять решения Европейского суда", - сказал он.

Адвокат также подчеркнул, что последние следственные действия с участием Чельдиева были 21 мая, после чего задержанного этапировали в Ростов-на-Дону. "После этого защиту ни разу не приглашали на следственные действия. Более трех месяцев процессуального молчания - это вопиюще неправильно. Экспертизы по делу могут длиться и год", - заявил адвокат.

По его словам, "ситуация осложняется тем, что события имели место в Осетии, а проведение следствия - за 700 километров". "Нас лишили возможностей предоставить документы, позволяющие обосновать домашний арест, потому что домашний арест - дома. Либо надо снимать квартиру, получать согласие хозяина на домашний арест", - добавил Андрей Сабинин.

Адвокат считает, что нет никаких оснований содержать активиста под стражей, к тому же в одиночной камере. Он предложил перевести Чельдиева под домашний арест во Владикавказе, либо избрать подписку о невыезде или запрет определенных действий, приведя в пример дело Дианы Ципиновой.

Ратмир Жилоков и Диана Ципинова были обвинены в применении насилия к полицейским. 30 мая суд в Нальчике отказался арестовать Жилокова и Ципинову и оставил их на свободе, запретив при этом общаться с кем-либо, кроме семьи, защитников и следователей. Этот запрет лишил Жилокова и Ципинову возможности вести адвокатскую практику и обеспечивать свои семьи. 14 августа Верховный суд Кабардино-Балкарии признал незаконной меру пресечения, которая не позволяла Ципиновой продолжать адвокатскую практику, и разрешил ей покидать дом в любое время суток.

Сам Чельдиев пожаловался на условия содержания. "Я хотел бы добавить, что я содержусь в одиночной камере уже пятый месяц. Я считаю, что следствие таким образом пытается оказать на меня давление. Содержусь среди осужденных по терроризму, у меня почему-то ограничение на прием посылок и передач, право воспользоваться ларьком и купить предметы первой необходимости. Не знаю, чем это мотивируется. Скрываться мне не от чего. Скрыться - это признать свою вину, но я не признаю себя виновным. Ко всем участникам этого судебного процесса почему-то не проявляется внимание следствия", - заявил подсудимый.

Дело по статье о применении насилия к силовику Вадим Чельдиев назвал "провокацией против него". "Хотелось бы добавить, что, если у следствия есть видеозаписи из моего Instagram, где я к чему-то призываю, то у него также есть видео, где я говорю, что все должно быть мирно и в рамках закона, однако эти видео никто не хочет приобщить. Дома у меня находится пожилая мать, старший брат-инвалид, за ними нужно ухаживать", - сказал Чельдиев.

Представитель прокуратуры посчитала, что суд первой инстанции "полностью исследовал все материалы, дал им надлежащую оценку". Доводы об условиях содержания и действия сотрудников СИЗО могут быть обжалованы в отдельном порядке, сказала прокурор.

Судья оставил постановление о продлении ареста Чельдиеву до 18 ноября в силе.

Акция противников режима самоизоляции, в организации которой обвинен Чельдиев, состоялась 20 апреля на площади Свободы во Владикавказе. Протестующие требовали отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. Силовики разогнали активистов. К 1 мая суды вынесли 64 решения о штрафах и административных арестах участников акции протеста. Также было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов и хулиганстве. По данным следователей, на стихийном митинге травмы получили 13 сотрудников МВД и Росгвардии. 2 августа общественные организации Северной Осетии обратились к руководству силовых структур России с требованием освободить задержанных по делу о митинге во Владикавказе активистов и наказать провокаторов.