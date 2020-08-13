13 августа 2020, 20:42

Продлен арест Вадиму Чельдиеву

Суд в Ростове-на-Дону оставил под стражей еще на три месяца Вадима Чельдиева по делу о митинге во Владикавказе.

Как писал "Кавказский узел", Чельдиев и другие арестованные по делу о беспорядках на митинге во Владикавказе содержатся по арестом в Ростове-на-Дон, куда их этапировали 3 июня. В июле защита не смогла добиться отмены решения об аресте Чельдиева и заявила, что будет жаловаться на бездействие следствия. 6 августа адвокат Батраз Кульчиев сообщил, что в деле Чельдиева появилась новая статья - об организации массовых беспорядков во Владикавказе. Мать арестованного жаловалась, что силовики помешали ей провести одиночный пикет в защиту сына.

Вадима Чельдиева следователи считают инициатором митинга во Владикавказе, онобвинен в публичном распространении заведомо ложной информации о коронавирусе, а также в экстремизме, хулиганстве и нападении на силовика во время этапирования. В самом митинге Чельдиев не участвовал, так как был задержан еще до его начала. Столкновения на митинге во Владикавказе и потасовку во время своего конвоирования Чельдиев объяснил провокациями силовиков.

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону продлил срок ареста Чельдиеву еще на три месяца, сообщило сегодня со ссылкой на адвоката Батраза Кульчиева издание «ОсНова». Чельдиев останется в СИЗО до 18 ноября, проинформировал журнал "Дош". 

Акция противников режима самоизоляции, в организации которой обвинен Чельдиев, состоялась 20 апреля на площади Свободы во Владикавказе. Протестующие требовали отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. Силовики разогнали активистов. К 1 мая суды вынесли 64 решения о штрафах и административных арестах участников акции протеста. Также было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов и хулиганстве. По данным следователей, на стихийном митинге травмы получили 13 сотрудников МВД и Росгвардии. 2 августа общественные организации Северной Осетии обратились к руководству силовых структур России с требованием освободить задержанных по делу о митинге во Владикавказе активистов и наказать провокаторов.

Материалы о преследовании активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Преследование активистов", а новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа – на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Осетинский активист Чиркинов отпущен под домашний арест", "Вопрос о вышке сотовой связи разделил жителей Нового Чиркея", "Batenka.ru: сталинист-филантроп Чельдиев обвинен в экстремизме за ковид-диссидентство".

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