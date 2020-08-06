Чельдиев заподозрен в организации массовых беспорядков

06 августа 2020, 19:47

К четырем уголовным статьям в деле Вадима Чельдиева добавилась статья об организации массовых беспорядков во Владикавказе. Мать Чельдиева заявила, что силовики помешали ей провести одиночный пикет в защиту сына.

Как писал "Кавказский узел", 3 июня Чельдиева, как и других арестованных по делу о беспорядках на митинге во Владикавказе, этапировали в Ростов-на-Дону. Позднее суд оставил его под стражей до 18 августа. В начале июля защита пожаловалась, что Чельдиев переведен в одиночную камеру, до него не доходят деньги и передачи. Защита не смогла добиться отмены решения об аресте, и заявила, что будет жаловаться на бездействие следствия.

Вадим Чельдиев, как предполагаемый инициатор митинга, был обвинен в публичном распространении заведомо ложной информации о коронавирусе, а также в экстремизме и хулиганстве. Кроме того, его обвинили в нападении на силовика во время этапирования. В самом митинге он не участвовал, так как был задержан еще до его начала. Столкновения на митинге во Владикавказе и потасовку во время своего конвоирования Чельдиев объяснил провокациями силовиков.

Главное следственное управление Следкома возбудило против Чельдиева уже пятое уголовное дело - по статье об организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 212 УК), сообщил адвокат Чельдиева Батраз Кульчиев. Он отметил, что только по этой статье его подзащитному грозит до 15 лет заключения.

Адвокат подчеркнул, что следствие уже три месяца не проводит никаких действий по делу Чельдиева. "Он находится в СИЗО в одиночной камере", - процитировало сегодня Кульчиева издание "МБХ-медиа". На сайте Следкома России, по состоянию на 19.30 мск 6 августа, не появилось информации о новом деле против Вадима Чельдиева.

Вечером 5 августа в центре Владикавказа прошла серия одиночных пикетов в поддержку Вадима Чельдиева. Пикетчики по очереди становились на площади Ленина с транспарантом: "Свободу Вадиму Чельдиеву! Нет оборотням в погонах". Акции протеста провели несколько женщин, в том числе мать арестованного Надежда Чельдиева. "Меня почти оттуда поволокли в Иристонский отдел полиции за одиночный пикет. В то же время неподалеку проходило массовое мероприятие «Наертон симд». Получается, одиночные пикеты проводить из-за коронавируса нельзя, а собираться там же в большом количестве и танцевать можно", - привели сегодня слова Чельдиевой "Кавказ.Реалии".

Чельдиев утверждает, что силовики начали преследовать его задолго до задержания в 2020 году, пытаясь, в частности, помешать благотворительной деятельности движения "Ирон Зиу". Чельдиев также заявил, что покинул Северную Осетию, узнав о планах подкинуть ему наркотики. Сейчас Чельдиев известен своей общественной деятельностью и как ковид-диссидент, отмечается в материале издания "Батенька, да вы трансформер". Вадим Чельдиев, в частности, был одним из инициаторов протестов с требованием закрытия завода "Электроцинк", говорится в биографической справке, опубликованной на "Кавказском узле".

Акцию противников режима самоизоляции, в организации которой обвинен Чельдиев, состоялась 20 апреля на площади Свободы во Владикавказе. Протестующие требовали отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. Силовики разогнали активистов. К 1 мая суды вынесли 64 решения о штрафах и административных арестах участников акции протеста. Также было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов и хулиганстве. По данным следователей, на стихийном митинге травмы получили 13 сотрудников МВД и Росгвардии.

2 августа общественные организации Северной Осетии обратились к руководству силовых структур России с требованием освободить задержанных по делу о митинге во Владикавказе активистов и наказать провокаторов.

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