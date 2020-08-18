Осетинский активист Чиркинов переведен в СИЗО

18 августа 2020, 05:06

Суд ужесточил меру пресечения активисту Рамису Чиркинову, обвиненному в организации беспорядков на митинге во Владикавказе, из-за нарушения домашнего ареста. Его этапировали в СИЗО в Ростов-на-Дону, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", Рамис Чиркинов был обвинен в руководстве группой людей, совершивших хулиганские действия в отношении сотрудников Росгвардии на митинге во Владикавказе. 6 мая суд во Владикавказе арестовал его на полтора месяца, однако в июне заменил ему меру пресечения на домашний арест.

Чиркинова поместили под стражу из-за нарушения режима домашнего ареста, сообщило 17 июля со ссылкой на адвоката Сергея Денисенко издание "ОсНова.News". По словам защитника, правоохранители сочли нарушением срабатывание электронного браслета. "У нас есть доказательства, что устройство дало ложный сигнал", - заявил Денисенко.

Адвокат также рассказал, что Чиркинова этапировали в СИЗО Ростова-на-Дону. Постановление суда о переводе активиста из-под домашнего ареста под стражу было вынесено еще в конце июля, приводит сообщение Денисенко "Кавказ. Реалии".

Напомним, 20 апреля силовики разогнали с площади Свободы во Владикавказе акцию противников режима самоизоляции, требовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. По данным следствия, на стихийном митинге травмы получили 13 сотрудников МВД и Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Вадиму Чельдиеву, которого следствие считает инициатором митинга, предъявлены обвинения сразу по четырем статьям, он внесен в составленный Росфинмониторингом перечень экстремистов. Чельдиев и другие арестованные по делу о митинге этапированы из Северной Осетии в Ростов-на-Дону, что вызвало возражения защиты.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".