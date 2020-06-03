Осетинский активист Чиркинов отпущен под домашний арест

03 июня 2020, 19:30

Суд вынес решение перевести из-под стражи под домашний арест Рамиса Чиркинова, обвиненного в организации беспорядков на митинге во Владикавказе, сообщил адвокат активиста.

Как писал "Кавказский узел", участник несанкционированного митинга во Владикавказе Рамис Чиркинов обвинен в руководстве группой людей, совершивших хулиганские действия в отношении сотрудников Росгвардии. 6 мая суд арестовал его на полтора месяца.

20 апреля силовики разогнали с площади Свободы во Владикавказе акцию противников режима самоизоляции, требовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. По данным следствия, на стихийном митинге травмы получили 13 сотрудников МВД и Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Вадиму Чельдиеву, которого следствие считает инициатром митинга, предъявлены обвинения сразу по четырем статьям, он внесен в составленный Росфинмониторингом перечень экстремистов. Чельдиев и другие арестованные по делу о митинге этапированы из Северной Осетии в Ростов-на-Дону, что вызвало возражения защиты.

Верховный суд Северной Осетии вынес решение об изменении Рамису Чиркинову меры пресечения на домашний арест, сообщил его адвокат Сергей Денисенко. "Документы из суда еще не поступили, поэтому пока мой подзащитный остается в СИЗО", - процитировали сегодня адвоката "Крылья TV".

С 4 мая до 2 июня Чиркинов держал голодовку в знак протеста против уголовного преследования, сообщается в сегодняшней публикации в Telegram-канале юридической службы "Апология протеста", сотрудником которой является Сергей Денисенко.

Источник в правоохранительных структурах подтвердил, что Чиркинову изменили меру пресечения на домашний арест, информировало сегодня издание "Кавказ.Реалии".

На сайте Верховного суда Северной Осетии по состоянию на 19.00 мск 3 июня отсутствует информация о переводе Чиркинова под домашний арест. Официальным подтверждением информации о голодовке Чиркинова "Кавказский узел" не располагает.

Ранее адвокат Сергей Денисенко заявил об абсурдности предъявленных Чиркинову обвинений. Из версии следствия следует, что Чиркинов должен был предвидеть беспорядки во время акции, и в то же время Чиркинову "не вменяется, что в этих призывах (в чате Telegram-канала) речь идет о каких-то беспорядках или насильственных действиях, нарушении общественного порядка", указал адвокат. Чиркинов не был координатором протеста и не имел отношения к инициатору акции Вадиму Чельдиеву, заявила блогер Индира Габолаева.

Жена Чиркинова жаловалась на угрозы. По ее словам, на телефон, который по документам принадлежит Рамису Чиркинову, пришло sms-сообщение "Ты умрешь".

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