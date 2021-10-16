Пожар произошел во время бунта во владикавказской колонии

16 октября 2021, 04:14

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Во время беспорядков в колонии в Северной Осетии произошло возгорание, которое уже потушено, никто не пострадал, отрапортовал уполномоченный по правам человека в республике Тамерлан Цгоев.

Как информировал "Кавказский узел", 15 октября источники сообщили о беспорядках в колонии строгого режима в Северной Осетии. По разным данным, бунт устроили от 200 до 600 осужденных из-за конфликта с сотрудниками исправительного учреждения. Устроившие бунт заключенные заблокированы, периметр колонии оцеплен, есть пострадавшие, сообщили источники. От осужденных из колонии во Владикавказе на горячую линию по борьбе с пытками в местах лишения свободы поступили жалобы. Заключенные заявили, что бунту предшествовали избиения. УФСИН по республике утверждает, что двое заключенных из штрафного изолятора во время обысков отказались подчиниться требованиям сотрудников учреждения и призвали других осужденных к беспорядкам. Заключенные добились встречи с омбудсменом республики.

Во время бунта произошло возгорание внутри колонии, где находится изолятор со спецусловиями, сообщил уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев.

"[Участники бунта] дали возможность сотрудникам [пожарным] поработать, пожарная машина заехала, я видел, как это все потушили, не сказать, что прямо большое возгорание было, но потушили", - цитирует его слова "Интерфакс".

К 2.00 мск 16 октября в колонии ситуация была стабильной, никто не пострадал, заявил Цгоев на видео, опубликованном в Telegram-канале национальной телекомпании "Осетия-Ирыстон".

Комментариев относительно ситуации в колонии и пожара на ее территории, по состоянию на 04.00 мск сегодня, на сайте УФСИН по Северной Осетии не было.