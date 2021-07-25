Тимур Тумгоев. Кадр видео YouTube-канала "РУКА ДОПОМОГИ" https://www.youtube.com/watch?v=-6M0HgKca6s

25 июля 2021, 03:49

Тимур Тумгоев пожаловался на давление на свидетелей по делу о голодовке в колонии

Уроженец Северной Осетии Тимур Тумгоев, который находится в заключении в Саратовской области, на свидании рассказал сестре Марине, что его прекратили преследовать из-за отказа сбрить бороду. При этом он пожаловался, что на свидетелей по новому делу, возбужденному по обвинению в дезорганизации работы исправительного учреждения, оказывается давление.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Владикавказа Тимур Тумгоев участвовал в голодовке заключенных колонии и порезал себя в знак протеста против условий содержания. Ему грозит новый срок по статье о дезорганизации работы исправительного учреждения, сообщили сестра Тумгоева и адвокат Сергей Слепухин. 2 июня адвокат Тумгоева заявила, что Тумгоева провоцируют из-за веры и ношения бороды. По ее словам, подзащитный попросил организовать в исправительное учреждение визит правозащитников из Москвы. УФСИН Саратовской области отвергло все претензии Тумгоева, хотя на некачественную пищу и отсутствие медпомощи жаловался не только он, а и другие заключенные. 21 июля сестра Тумгоева сообщила, что смогла добиться свидания с братом.

26 июня 2019 года суд приговорил Тимура Тумгоева к 18 годам колонии строгого режима. По версии следствия, в 2014 году Тумгоев выехал в Грузию, затем в Турцию, а оттуда в Сирию, где примкнул к боевикам группировки "Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар", которую обвинение считает частью запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". В 2016 году Тимура Тумгоева задержали на Украине, а в 2018-м он был выдан России по запросу ФСБ. Сам Тумгоев признал только факт своего пребывания в Турции. В последнем слове он назвал обвинение несправедливым, однако выразил готовность отправиться в колонию "по воле Аллаха".

Сестра Тимура Тумгоева, отбывающего наказание в ЛИУ-3 в Балашове (Саратовская область), рассказала 24 июля корреспонденту «Кавказского узла», что 22 июля у нее наконец-то состоялось свидание с братом.

«Сначала нас, меня и правозащитницу Пятимат Юсупову, которая была со мной, не хотели пускать. Требовали предъявить справки о ковиде и так далее. Мы позвонили [начальнику УФСИН России по Саратовской области Алексею] Федотову, который и позволил провести свидание. После звонка нас быстро пропустили», - рассказала Марина Тумгоева.

По ее словам, брат «выглядит неплохо, но сильно похудел», и был сильно удивлен тем, что сестре удалось добиться свидания. Помимо свидания Тумгоевой разрешили  передать брату продуктовую посылку, несмотря на объявленный 23 июля в ЛИУ-3 санитарный день. «Мы смогли передать все 20 килограммов без придирок», - рассказала Марина.

По словам Тумгоевой, брат рассказал ей, что после жалоб и ухода на пенсию предыдущего начальника ЛИУ-3 его прекратили преследовать из-за того, что он, как верующий мусульманин, не бреет бороду. «Но я и Патимат говорили ему, чтобы он придерживался остальных правил внутреннего распорядка, чтобы все было взаимно», - подчеркнула она. 

2 августа запланирован суд по новому делу против Тимура Тумгоева по статье 321 УК (дезорганизация работы исправительного учреждения). По словам Тумгоевой, брат рассказал ей, что на свидетелей, которые могут свидетельствовать в его пользу, давят, чтобы они изменили показания.  До суда он останется в ЛИУ-3. «Я говорила с адвокатом, она отметила, что, вероятнее всего, Тимуру добавят срок, но она будет бороться, чтобы он был минимальным», - заключила Тумгоева.

Напомним, что ранее заместитель муфтия Духовного управления мусульман Саратовской области (ДУМСО) Ахмед Хаджи Махметов прокомментировал проблемы верующих мусульман из-за ношения бород в заключении. По его словам, религиозное требование ношения бороды у мусульман жестко регламентировано и связано с образом пророков, в том числе пророка Мухаммеда, но достаточно жесткие и правила, установленные ФСИН. Махметов отметил, что один из сотрудников регионального Духовного управления мусульман входит в Общественную наблюдательную комиссию, которая в настоящее время решает с руководством УФСИН этот спорный вопрос. "Диалог приведет, я надеюсь, к нахождению компромисса. Эта проблема будет решена",  сказал Ахмед Хаджи Махметов.

Правозащитница Пятимат Юсупова считает требование брить бороду мусульманам в исправительных учреждениях "нарушением прав человека". 

"Даже в условиях тюрем и колоний должны учитывать права людей верующих: нельзя ограничивать их ни в требуемом канонами веры внешнем виде, ни в проведении религиозных обрядов",  заявила Юсупова.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа публикуются на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".

Примечание:

"Тимур Тумгоев попросил о визите правозащитников из Москвы", "Россия потребовала от Украины выдать уроженца Ингушетии", "Жители Грозного выяснили судьбу пропавших родственников".

Автор: Семен Чарный источник: корреспондент "Кавказского узла"

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