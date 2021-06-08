УФСИН Саратовской области опровергло заявление Тумгоева о притеснениях

08 июня 2021, 02:22

Руководство УФСИН по Саратовской области, комментируя заявление уроженца Владикавказа Тимура Тумгоева о притеснениях за ношение бороды, сообщило, что длина бороды и усов регламентируется приказом Минюста вне зависимости от вероисповедания осужденного. Опровергло ведомство и жалобы на некачественное питание и проблемы с медикаментами. Если бы в колонии все было хорошо, заключенные не объявляли бы голодовку, отметила сестра Тумгоева.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Владикавказа Тимур Тумгоев участвовал в голодовке заключенных колонии и порезал себя в знак протеста против условий содержания, ему грозит новый срок по статье о дезорганизации работы исправительного учреждения, сообщили сестра Тумгоева и адвокат Сергей Слепухин. 2 июня адвокат Тумгоева заявила, что Тумгоева провоцируют из-за веры и ношения бороды. По ее словам, подзащитный попросил организовать в исправительное учреждение визит правозащитников из Москвы.

26 июня 2019 года суд приговорил Тимура Тумгоева к 18 годам колонии строгого режима. По версии следствия, в 2014 году Тумгоев выехал в Грузию, затем в Турцию, а оттуда в Сирию, где примкнул к боевикам группировки "Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар", которую обвинение считает частью запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". В 2016 году Тимура Тумгоева задержали на Украине, а в 2018-м он был выдан России по запросу ФСБ. Сам Тумгоев признал только факт своего пребывания в Турции. В последнем слове он назвал обвинение несправедливым, однако выразил готовность отправиться в колонию "по воле Аллаха". В марте Генеральная прокуратура России направила запрос на Украину об экстрадиции еще одного уроженца Ингушетии, Салмана Сайнароева, который участвовал в движении в поддержку Тимура Тумгоева и координировал оказание юридической и другой помощи выходцам с Кавказа, арестованным по запросу российских властей.

В редакцию "Кавказского узла" 4 июня поступил ответ на запрос, составленный на основе жалоб Тимура Тумгоева, отбывающего наказание в ЛИУ-3 Саратовской области.

В ответе, подписанном врио начальника УФСИН по Саратовской области А.В.Глебовым, отрицается давление на Тумгоева из-за ношения бороды. "На ваш запрос сообщаем, что длина бороды или усов для лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, определена Правилами внутреннего распорядка, утвержденными приказом Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 №295, соблюдение которых является обязательным для всех осужденных вне зависимости от их вероисповедания", - говорилось в ответе.

Уточняется, что, согласно правилам, длина бороды или усов "определяется с учетом стрижки машинкой с использованием насадок, обеспечивающих длину волос на бороде до 9 мм".

Врио начальника УФСИН опроверг и другие жалобы Тумгоева, в частности, на плохое питание и отсутствие медикаментов. "Питание осужденных, содержащихся в ФКУ ЛИУ-З УФСИН России по Саратовской области, организовано в строгом соответствии с нормами, установленными постановлением Правительства РФ от 11.04.2005 №205. На все поступающее в учреждение продовольствие имеются документы, подтверждающие качество. Не соответствует действительности информация о том, что учреждение не обеспечено лекарственными средствами. Филиал «Медицинская часть №14» ФКУЗ МСЧ-64 ФСИН России оснащен медицинским инвентарем и оборудованием, лекарственными препаратами в достаточном количестве согласно стандартам оснащения, утвержденным нормативно-правовыми документами в сфере здравоохранения, и соответствует [по] уровню оснащения существующим потребностям, обусловленным характером и структурой заболеваемости", - написал Глебов.

Сестра Тимура Тумгоева Марина прокомментировала ответ УФСИН по Саратовской области. По ее словам, проблемы из-за бороды начались у брата тогда, когда Украины выдала его России в 2018 году. "К нему все время цеплялись из-за этого, во всех тюрьмах, где он был. Когда его перевозили в Балашов, то в СИЗО [...] его насильно обрили наголо - бороду и волосы на голове. И едва не сломали ногу", - заявила она 7 июня корреспонденту "Кавказского узла".

Что касается еды и медицинской помощью, то, по словам Марины Тумгоевой, на некачественную пищу жаловался не только Тумгоев. "Я знаю, что и другие заключенные жаловались на то, что их кормят гнилой картошкой, мерзлой капустой и так далее. Кроме того, если бы там было все так хорошо, вряд ли там было бы два бунта за два месяца", - заметила она.

Что касается просьбы Тумгоева организовать проверку колонии правозащитниками, то, по словам Тумгоевой, пока на призыв откликнулась лишь проживающая в Челябинске Патимат Юсупова. "Она хочет организовать приезд журналиста из Астрахани, и сама хочет приехать. Мы сейчас хотим открыть сбор средств, чтобы им хватило на поездку", - сообщила женщина.

Тумгоева также рассказала, что отправляла обращения в электронную приемную президента России Владимира Путина в середине апреля, и в УФСИН по Саратовской области в конце мая: "Пока никакого ответа не было. Я пробовала звонить в УФСИН. Мне ответили, что устно никакой информации не предоставляют".