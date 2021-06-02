Тимур Тумгоев попросил о визите правозащитников из Москвы

02 июня 2021, 19:42

Уроженца Владикавказа Тимура Тумгоева, который отбывает наказание в Саратовской области по обвинению в причастности к сирийским боевикам, провоцируют из-за веры и ношения бороды. Заключенный попросил добиться посещения исправительного учреждения правозащитниками из Москвы, сообщила адвокат.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Владикавказа Тимур Тумгоев участвовал в голодовке заключенных колонии и порезал себя в знак протеста против условий содержания, ему грозит новый срок по статье о дезорганизации работы исправительного учреждения, сообщили сестра Тумгоева и адвокат Сергей Слепухин.

26 июня 2019 года суд приговорил Тимура Тумгоева к 18 годам колонии строгого режима. По версии следствия, в 2014 году Тумгоев выехал в Грузию, затем в Турцию, а оттуда в Сирию, где примкнул к боевикам группировки "Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар", которую обвинение считает частью запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". В 2016 году Тимура Тумгоева задержали на Украине, а в 2018-м он был выдан России по запросу ФСБ. Сам Тумгоев признал только факт своего пребывания в Турции. В последнем слове он назвал обвинение несправедливым, однако выразил готовность отправиться в колонию "по воле Аллаха". В марте Генеральная прокуратура России направила запрос на Украину об экстрадиции еще одного уроженца Ингушетии, Салмана Сайнароева, который участвовал в движении в поддержку Тимура Тумгоева и координировал оказание юридической и другой помощи выходцам с Кавказа, арестованным по запросу российских властей.

Сестра Тимура Тумгоева, отбывающего наказание в ЛИУ-3 в Саратовской области, сообщила "Кавказскому узлу", что общалась с адвокатом, которая недавно видела ее брата.

Тимур Тумгоев остается в лечебно-исправительном учреждении №3, отбывая с декабря 2020 наказание в Едином помещении камерного типа, куда был водворен на 12 месяцев, сообщила его сестра Марина со ссылкой на адвоката, которая недавно посетила его. "Он просил передать, чтобы я попыталась добиться приезда правозащитников из Москвы с проверкой. Пока приезжали саратовские правозащитники - и заключенным поменяли матрасы на чистые", - рассказала она.

Марина Тумгоева подчеркнула, что есть решение Верховного суда от 17 мая о переводе ее брата для отбывания наказания в исправительную колонию ближе к его прежнему месту жительства, что облегчит свидания с ним. "Сейчас просто нет финансовых возможностей ездить туда", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Но на данный момент решение о переводе еще не принято, а в отношении Тумгоева расследуется сразу два уголовных дела по статье о воспрепятствовании работе исправительного учреждения (часть 2 статьи 321 УК РФ): одно — о ранении, случайно нанесенном охраннику бритвенным лезвием, другое — об угрозах убийством уже другому охраннику, отметил она.

Часть 2 статьи 321 УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Адвокат на условиях анонимности подтвердила корреспонденту "Кавказскому узлу", что видела Тумгоева 1 июня. "Состояние у него нормальное, только есть порезы на руках. Он говорит, что его провоцируют в связи с его верой и ношением бороды", - отметила адвокат.

Руководитель ЛИУ-3 Олег Мартовецкий передал корреспонденту "Кавказского узла" через секретаря, что не будет комментировать ситуацию с Тумгоевым.

Председатель саратовской Общественно-наблюдательной комиссии Денис Соболев сообщил, что посетил Тумгоева неделю назад. "Все у него нормально — ест, пьет, спит. Пусть родные не беспокоятся", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

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