Тумгоеву грозит новый срок после акции протеста заключенных

Уроженец Владикавказа Тимур Тумгоев участвовал в голодовке заключенных колонии и порезал себя в знак протеста против условий содержания, ему грозит новый срок по статье о дезорганизации работы исправительного учреждения, сообщили сестра Тумгоева и адвокат Сергей Слепухин.

Как писал "Кавказский узел", 26 июня 2019 года суд приговорил Тимура Тумгоева к 18 годам колонии строгого режима. По версии следствия, в 2014 году Тумгоев выехал в Грузию, затем в Турцию, а оттуда в Сирию, где примкнул к боевикам группировки "Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар", которую обвинение считает частью запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". В 2016 году Тимура Тумгоева задержали на Украине, а в 2018-м он был выдан России по запросу ФСБ. Сам Тумгоев признал только факт своего пребывания в Турции. В последнем слове он назвал обвинение несправедливым, однако выразил готовность отправиться в колонию "по воле Аллаха".

В марте Генеральная прокуратура России направила запрос на Украину об экстрадиции еще одного уроженца Ингушетии, Салмана Сайнароева , который участвовал в движении в поддержку Тимура Тумгоева и координировал оказание юридической и другой помощи выходцам с Кавказа, арестованным по запросу российских властей.

В голодовке участвовали десятки заключенных

Сестра Тумгоева Марина сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что ее брат подвергся уголовному преследованию после инцидента в колонии. "Когда к нему зашли <силовики>, хотели избить, он схватил лезвие, порезал себя, но задел и одного из <силовиков>. Из этого и выросло уголовное дело", — сказала Марина Тумгоева.

По словам Тумгоевой, Тумгоев участвовал в голодовке — уже второй за два месяца. Во многом голодовки вызваны проблемами со снабжением заключенных. "Брат жаловался на то, что вовремя не было бани, жаловался на еду, отсутствие туалетных принадлежностей", — рассказала она.

Сам Тумгоев в аудиозаписях, представленных "Кавказскому узлу" его сестрой, говорит, что заключенных "три месяца кормят гнилой картошкой, тухлой капустой, замороженной свеклой, которая идет на корм свиньям, варя из этого борщи <…> с 8 декабря [2020 года] не давали постельного белья, даже не дали вафельные полотенца, которые обязаны давать во всех учреждениях <...> Ничего нет для лечения — хоть лежи и умирай — даже анальгина не дадут". По словам источника, близкого к семье Тумгоевых, у него отобрали даже присланную ему посылку с домашней едой, которой он хотел разговеться во время Рамадана.

У некоторых исправительных учреждений в Саратовской области есть дурная слава "пыточных центров", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" основатель социальной сети Gulagu.net Владимир Осечкин. "Самое главное требование [участников голодовки], как мне объяснили — против произвола, пыток и угроз унижениями и изнасилованиями. Активисты избивают непокорных заключенных, привязывают их к кроватям и угрожают "опустить". Если человек продолжает сопротивляться, то они могут изнасиловать человека. Кроме того, эти активисты занимаются вымогательством", — сказал Осечкин.

Тумгоев был одним из 40 участников голодовки в колонии на территории Саратовской области, уточнил адвокат Сергей Слепухин. "Я не адвокат Тумгоева и приходил к другому заключенному, но общался в общей сложности с пятью заключенными", — рассказал он корреспонденту "Кавказского узла". По словам адвоката, он видел у Тумгоева "многочисленные порезы" на руках и "некие следы" на лице. "Он говорил, что ему угрожают насилием, и что в отношении него будут возбуждать дело по статье 321 "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества".

Слепухин отметил, что помимо Тумгоева среди заключенных есть и другие уроженцы Кавказа. "Есть Алим Султанов, которого посадили в ШИЗО за "несоблюдение формы одежды", когда он переодевался на своей койке", — сказал адвокат. Марина Тумгоева упомянула выходца из Азербайджана, 35-летнего Илью Чукалова. "Он вскрыл весь живот и шею", — рассказала она.

Тумгоев отказался сбрить бороду

Участники голодовки протестовали против физического насилия, изъятия личных вещей, плохого питания, сообщил Слепухин. Акция уже прекращена из-за состояния здоровья осужденных, хотя в учреждении лишь частично удовлетворили их требования, указал адвокат. По словам Слепухина, Тумгоев пожаловался ему на вывихнутое плечо. Адвокат отметил, что заключенные добивались прибытия комиссии из Москвы, поскольку они не доверяют составу областной Общественной наблюдательной комиссии, передала 28 мая "Фортанга".

Тумгоев отказывается соблюдать правила внутреннего распорядка, заявил председатель Общественной наблюдательной комиссии по Саратовской области Сергей Соболев.

"Голодовки уже нет. Он отказывался выполнять правила внутреннего распорядка. Они установлены законом Российской Федерации, он их обязан исполнять. Не бреет бороду, не хочет проводить осмотр, не хочет носить бирку. Я с ним встречался три раза — он говорит, что будет жить, как хочет, поэтому он сейчас в ЕПКТ (единое помещение камерного типа — наиболее строгая изоляция злостных нарушителей. — Прим. "Кавказского узла"). Я ничем помочь не могу", — приводятся слова Соболева в публикации. По данным Соболева, в колонии протестовали только 27 человек, и все они являются нарушителями распорядка.

По словам Тумгоевой, родственникам не сообщали, куда и когда переводили Тимура, в том числе и о переводе на 12 месяцев в ЕПКТ в декабре 2020 года. "Я неоднократно писала жалобы о том, что родственников не уведомляют", — указала она корреспонденту "Кавказского узла", отметив, что у Тумгоева были постоянные конфликты с тюремной администрацией.

"Как верующий мусульманин он носит бороду, администрация требует ее сбрить. Когда его переводили <в колонию>, то в СИЗО обрили наголо, сбрив бороду", — рассказала она.

На аудиозаписях, предоставленных Мариной Тумгоевой "Кавказскому узлу", заключенный цитирует угрозы начальника исправительного учреждения. "Здесь религии нет вообще. Будешь соблюдать свою религию за забором". "Меня обвиняют в том, что я не соблюдаю правила внутреннего распорядка, а соблюдаю все, кроме того, что я по религии обязан носить бороду… Я боюсь за свое здоровье, свою жизнь", — подчеркивал Тумгоев.

В обращении М.Тумговой к президенту России Владимиру Путину, копию которого она передала "Кавказскому узлу", отмечалось, что "все время происходят обыски со стороны сотрудников, забирают у него молитвенный коврик и священную книгу Коран <...>, угрожая расправой любым способом вплоть до отравления".