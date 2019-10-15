Верховный суд подтвердил приговор Тумгоеву

15 октября 2019, 22:16

Суд оставил в силе приговор уроженцу Владикавказа Тимуру Тумгоеву, осужденному на 18 лет колонии по делу об участии в группировках сирийских боевиков.

Как писал "Кавказский узел", 26 июня суд признал уроженца Владикавказа Тимура Тумгоева участником группировки сирийских боевиков и приговорил его к 18 годам колонии строгого режима. Защита заявила, что обжалует приговор.

Коллегия по делам военнослужащих Верховного суда России рассмотрела жалобу защиты на приговор Тумгоева и оставила решение Северо-Кавказского окружного военного суда без изменений, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы суда.

Жалоба на приговор Тумгоеву поступила в Верховный суд России 9 сентября, ее рассмотрение состоялось сегодня, следует из карточки дела на сайте суда.

Комментариями защиты Тумгоева относительно решения Верховного суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, следствие утверждало что Тимур Тумгоев в октябре 2014 года выехал в Грузию, затем в Турцию, а оттуда в Сирию, где примкнул к боевикам группировки "Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар", которую обвинение считает частью запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". В июне 2016 года Тумгоев был задержан в Харькове, а в сентябре 2018 года выдан России по запросу ФСБ. Сам Тумгоев признал только факт своего пребывания в Турции. В последнем слове он назвал обвинение несправедливым, однако выразил готовность отправиться в колонию "по воле Аллаха".