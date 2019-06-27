Защита обжалует приговор Тумгоеву

27 июня 2019, 06:05

Приговор суда по делу уроженца Владикавказа Тимура Тумгоева, осужденного по делу об участии в группировках сирийских боевиков, несправедлив, его вина не доказана, считает адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 26 июня суд признал уроженца Владикавказа Тимура Тумгоева участником группировки сирийских боевиков и приговорил его к 18 годам колонии строгого режима.

По версии следствия, в октябре 2014 года Тимур Тумгоев выехал в Грузию, затем в Турцию, а оттуда в Сирию, где примкнул к боевикам группировки "Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар", которую обвинение считает частью запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". Тумгоев был задержан в Харькове в июне 2016 года, а в сентябре 2018 года выдан России по запросу ФСБ. Сам Тимур Тумгоев признает только факт своего пребывания в Турции. В последнем слове он назвал обвинение несправедливым, однако выразил готовность отправиться в колонию "по воле Аллаха".

Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор по делу Тумгоева, его оглашение прошло в спокойной атмосфере, без перепалок, передает корреспондент "Кавказского узла". В зале суда не было родственников подсудимого, отсутствовал представитель прокуратуры Северной Осетии Аскер Малкаров и адвокат Тумгоева по соглашению Андрей Сабинин, но присутствовали журналисты местных и федеральных изданий.

Перед оглашением приговора подсудимый снова назвал себя невиновным и указал, что приговор в его отношении будет несправедливым.

Суд зачитал лишь вводную и резолютивную часть приговора. Из документа следует, что 32-летний Тумгоев признан виновным в прохождении обучения в целях террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), в участии в незаконном вооруженном формировании на территории другого государства (ч. 2 ст. 208 УК РФ) , в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Всего, путем частичного сложения наказаний Тумгоева, суд назначил ему 18 лет колонии строгого режима.

Срок отбывания наказания суд постановил считать с учетом времени, проведенного осужденным под стражей после ареста, с 17 июня 2016 года по 20 июля 2017 года на Украине, а также с 11 сентября 2018 года по 25 июня 2019 года в России, куда он был выдан по запросу ФСБ.

Смягчающим обстоятельством суд посчитал наличие у Тумгоева двух детей 9 и 13 лет, из-за этого суд не стал штрафовать его и принял решение оплатить зарплату его адвоката по назначению, в сумме 18 600 рублей, за счет федерального бюджета..

«Мы, конечно, будем обжаловать решение суда», - сказала после заседания корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Тумгоева по назначению Нелли Левшина.

«Тумгоев не признает ни одной статьи... он заявляет, что не участвовал в Сирии в деятельности террористической организации, не был боевиком, и не проходил соответствующее обучение", - сказала она

"Мой подзащитный жил в Турции три года и там занимался своими делами", - пояснила адвокат.

Приговор суда Тумгоев или его представители могут обжаловать в 10-дневный срок с момента получения им копии приговора, сказала Левшина.

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