25 июня 2019, 13:18

Тумгоев в последнем слове отказался признать вину

Уроженец Владикавказа Тимур Тумгоев сегодня назвал несправедливым обвинение в причастности к сирийским боевикам, однако выразил готовность отправиться в колонию "по воле Аллаха".

Как писал "Кавказский узел", в прениях прокурор потребовал признать Тимура Тумгоева виновным в причастности к сирийским боевикам и приговорить его к 19 годам лишения свободы. Защита заявила, что вина Тумгоева не доказана, и попросила суд оправдать его.

7 июня лишь один из четырех свидетелей подтвердил показания против Тимура Тумгоева. Другой свидетель заявил суду, что оговорил Тумгоева под давлением, опасаясь за свою жизнь. Еще один свидетель сослался на плохую память, а четвертый не опознал подсудимого.

Сегодня на заседании Северо-Кавказского окружного военного суда стороны не заявили ходатайств с просьбой возобновить судебное следствие, и подсудимому было предоставлено последнее слово, которое он произнес спокойно, не пользуясь записями, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Тимур Тумгоев заявил суду, что считает обвинение необоснованным, но как мусульманин покоряется воле Аллаха. "Всемогущий Господь говорит в Коране: даже лист с дерева не падает без его соизволения. Мне Аллах предписал так, значит, я буду сидеть [в колонии], а вы всего лишь предмет этого исполнения, всей этой... несправедливости. <...> Я на всё согласен, что мне предписал Аллах", - сказал Тумгоев.

Вынесение приговора Тумгоеву назначено на 10.00 мск 26 июня. Как и на предыдущих заседаниях, родственников и знакомых Тумгоева в суде не было, а единственным представителем СМИ был корреспондент «Кавказского узла».

Напомним, что согласно обвинительному заключению, в октябре 2014 года Тумгоев, которому на тот момент было 27 лет, «являясь приверженцем радикального ислама», прибыл в Грузию, откуда перебрался в Турцию, а затем в Сирию. В Сирии он, по версии обвинения, "добровольно вступил в группировку "Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар" и прошел обучение террористической деятельности в лагере «Муаскар» близ сирийского населенного пункта Атма". Обвинение считает, что Тумгоев "участвовал в деятельности международной террористической организации вплоть до его задержания" в Харькове в июне 2016 года, после чего в сентябре 2018 года Тумгоев был выдан  России по запросу ФСБ. Тумгоев же признает только факт своего пребывания в Турции.

Материалы о том, как война на Ближнем Востоке влияет на ситуацию в регионах Кавказа, "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

Примечание:

"Уроженец Ингушетии Тимур Тумгоев отпущен из СИЗО в Харькове", "Жительница Ингушетии заподозрена в помощи сирийским боевикам", "Жительница Ингушетии заявляет о преследовании своей семьи силовиками".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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