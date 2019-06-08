Свидетель по делу Тимура Тумгоева отказался от показаний

08 июня 2019, 10:06

Только один из четырех свидетелей подтвердил показания против обвиненного в причастности к сирийским боевикам уроженца Северной Осетии Тимура Тумгоева. Один из свидетелей заявил, что оговорил Тумгоева под давлением, опасаясь за свою жизнь. Другой свидетель сослался на плохую память, а еще один не опознал Тумгоева в суде.

Как писал "Кавказский узел", на заседании Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону 6 июня засекреченный свидетель заявил, что Тумгоев сам рассказывал об участии в сирийском конфликте на стороне террористической организации. Тумгоев эти показания опроверг, а также пожаловался суду на давление в СИЗО.

В июне 2016 года Тумгоев был задержан в аэропорту Харькова, куда он прибыл из Турции. В сентябре 2018 года Тумгоев был выдан Украиной России по запросу ФСБ.

Заседание 7 июня началось с допроса засекреченного свидетеля под псевдонимом "Руслан Меликов", который отбывает срок по делу об участии в боевых действиях в Сирии. Как и накануне, пока суд удостоверял его личность, всех, включая Тумгоева, вывели из зала. Свидетель заявил, что плохо себя чувствует, а из-за полученной в Сирии контузии ничего не помнит. По этой причине с согласия суда были оглашены его показания от ноября 2018 года, в которых "Меликов" утверждал, что в 2014 году он познакомился в сирийском лагере боевиков "Муаскар" с парнем по имени Тимур, который "проходил идеологическую подготовку", а в 2015 году встретил его в Сирии снова, когда тот "занимался переправкой новобранцев из Турции". После "Меликов", согласно этим показаниям, был задержан сирийскими силовиками и выдан российской стороне.

"Все правильно, но в части Тумгоева я плохо помню", - сказал свидетель. Он также согласился с протоколом опознания Тумгоева по фотографии. При этом объяснить защитнику, как он давал показания после контузии, свидетель затруднился.

Вторым по видеосвязи с одним из ставропольских судов дал показания житель Ставропольского края Арсен Гогов, дело против которого было прекращено "в связи с деятельным раскаянием". Свидетель заявил, что Тумгоева никогда не видел. "Показания я под давлением давал - сами понимаете, я думаю, как. Давление было в жесткой форме, за себя и за свою жизнь я по-прежнему боюсь", - заявил Арсен Гогов. Он пояснил, что по поводу давления никуда не обращался, так как "нет толку, и давление будет еще больше". "Я могу и до дома не доехать, такое положение у меня. Сюда (в суд. - Прим. "Кавказского узла") я не один приехал, и если что-то со мной случится, об этой истории узнают многие", - добавил молодой человек.

Гособвинитель огласил показания Гогова, данные им силовикам в Карачаево-Черкесии. В них говорится, что в 2014 году Гогов выехал в Сирию, где проходил обучение в лагере боевиков. В интернет-кафе в сирийском городе Тапка, "которое посещало большое количество боевиков", он познакомился с Тимуром Тумгоевым, который сообщил ему, что "является боевиком одного из джамаатов, входящих в ИГ*". В начале 2015 года Гогова задержали в Москве, дело было прекращено в конце 2018 года.

После зачитывания показаний Гогов вновь отверг какое-либо знакомство с подсудимым. "В плане того, что его касается — под давлением было дано. Его вписали, и мне дали подписать. Это навязано мне. Когда это происходило, я переживал за свою жизнь", - сказал свидетель, добавив, что понятые во время подписи протокола лишь "зашли и вышли".

Гособвинитель заявил ходатайство о допросе двух понятых, указанных в протоколе допроса свидетеля Арсена Гогова. Суд согласился. Сам Гогов, по просьбе защиты, будет вызван в тот же суд повторно.

Третьим участники процесса допросили по видеосвязи 40-летнего жителя Дагестана Арсланбека Газигереева, который находился в суде Махачкалы без наручников и конвоя. Отвечая на вопросы гособвинителя, Газигереев подтвердил, что в 2014 году выехал в Сирию, где проходил идеологическую подготовку в лагере "Муаскар". Фамилии Тимура Тумгоева он не вспомнил, добавив, что на следствии ему "показывали многих лиц".

Согласно оглашенным гособвинителем протоколам допроса, Газигереев "познакомился с парнем по имени Тимур с мусульманским именем Абу-Бакр, прибывшим из боевого "Муаскара", где тот обучался ведению боевых действий в условиях города и минно-взрывному делу". Зачитан был и протокол опознания Тумгоева по фотографии. Для повторного опознания Тумгоева подвели к камере видеосвязи в зале суда. Но свидетель сказал, что не знает подсудимого.

В конце заседания был допрошен еще один секретный свидетель, "Сергей Рахметов". На экране был виден только зал Нальчикского военного суда и слышен голос свидетеля. Отвечая на вопросы прокурора, "Рахметов" сообщил, что в 2014 году он находился в штабе "Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар"* в Алеппо и видел Тимура Тумгоева, который получал у амира разрешения на выезд из Сирии. Свидетель добавил, что Тумгоев носил мусульманское имя Сейфулла.

Сославшись на противоречия, гособвинитель огласил протокол февральского допроса свидетеля, в котором тот рассказывал, как в 2013 году выехал из Кабардино-Балкарии в Сирию, затем выезжал в Турцию из-за ранения, и в приграничном турецком городе Газиантеп в штабе "Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар"* видел "парня по имени Тимур, который хотел получить разрешение руководства, чтобы воевать в Сирии".

Рассмотрение дела продолжится 19 июня в 14.00 мск. Ожидается, что будут допрошены двое понятых, а Тимур Тумгоев даст показания, после чего стороны перейдут к прениям. Адвокаты Тумгоева воздержались от комментариев до стадии прений.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* – организация признана террористической организацией и запрещена в России по решению суда.