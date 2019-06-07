Секретный свидетель дал показания против Тимура Тумгоева

07 июня 2019, 05:13

Уроженец Владикавказа Тимур Тумгоев, обвиненный в причастности к боевикам, рассказывал об участии в сирийском конфликте на стороне террористической организации, заявил в суде секретный свидетель. Сам Тумгоев эти показания отверг, а также пожаловался суду на давление в СИЗО.

Как информировал "Кавказский узел", 20 июля 2017 года суд в Харькове освободил из-под стражи ингуша Тимура Тумгоева, обязав его являться к следователю по первому требованию. 12 сентября 2018 года Тумгоев был экстрадирован в Россию по запросу ФСБ. Российские силовики подозревают его в причастности к сирийским боевикам. На заседании суда 23 мая допрошенные свидетели не смогли подтвердить факт участия Тумгоева в боевых действиях в Сирии.

Тумгоев был задержан в аэропорту Харькова в июне 2016 года, куда он прибыл из Турции. Россия добивалась его экстрадиции, так как ФСБ подозревает его в причастности к запрещенным в России международным террористическим организациям на территории Сирии.

Свидетель сообщил, что подсудимый рассказывал ему о своей причастности к боевикам

В Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону 6 июня продолжилось слушание по делу Тумгоева. В зале заседания присутствовали только корреспондент "Кавказского узла" и двое студентов ростовских юридических вузов, передает корреспондент «Кавказского узла», присутствовавший на процессе.

Заседание началось с допроса по видеосвязи секретного свидетеля под псевдонимом «Тимур Султанов», который сейчас отбывает наказание в удмуртской колонии за причастность к сирийским боевикам. Находящийся в колонии судья удостоверил его личность, на это время коллегия судей попросила всех выйти из зала. На экране в зале суда отображалось только помещение с решеткой, свидетеля видно не было.

В ходе ответов на вопросы гособвинителя «Султанов» рассказал, что «вроде виделся с Тумгоевым в одном из иракских городов». Свидетель отвечал с длинными паузами, односложно, но согласно его показаниям Тимур Тумгоев участвовал в «группировке, которая входила в состав ИГ*, являлся боевиком» и «проходил обучение», о чем он якобы сообщил ему в разговоре сам.

При ответах на вопросы адвокатов Тумгоева, «Тимур Султанов» сообщил, что в колонии у него «было больше сотни допросов по разным людям», однако «если снова покажут фото, он скажет видел (Тумгоева) или нет».

По просьбе сторон был оглашён объёмный протокол допроса «Султанова», датированный ноябрём 2018 года. В нём он весьма сухим языком заявлял, что после полученных в Сирии ран в апреле 2015 года он выехал в Стамбул, где проживал около торгового центра «Олимп» и «стал замечать одного человека». «Султанов», по его словам, решил познакомиться с человеком, который представился Тимуром Тумгоевым и «рассказал, что воевал в МТО (международная террористической организации ИГ*), а сейчас занимается переправкой новобранцев в САР». Как указано в документе, Тумгоев рассказывал ему и о личной жизни, в частности, о болезни жены.

«Тимур Султанов» подтвердил такие показания и протокол опознания по фотографии, в котором он опознал из трёх человек Тимура Тумгоева.

Сам подсудимый заявил о полном несогласии со словами свидетеля. «Я не согласен... Если бы я поддерживал ИГ*, для меня было бы за счастье сидеть в этой клетке, и я бы не прятался, как мышь, как этот свидетель», - эмоционально высказался Тумгоев с репликами в адрес свидетеля, за что получил два замечания от судьи.

Таксист запомнил, как Тумгоев ездил в Грузию с женой и ребенком в больницу

Вторым, также по видеосвязи, был допрошен свидетель Хвича Гоглидзе, уроженец Грузии. Отвечая на вопросы сторон, он подтвердил, что 6 октября 2014 года он вместе с Тимуром Тумгоевым, его женой и маленьким сыном пересёк границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» на личном автомобиле.

«Я таксовал, у меня на стекле была наклейка «Поездки в Грузию». Как-то подошёл человек, Тимур, сказал, что у него сын болен, в Дигови есть больница. Мы обменялись номерами, и в одно утро я их забрал: его, супругу, ребенка... Доехали до Дигови, ребенку надо было сдать много анализов, и они остались. Я довез их до гостиницы, а сам переночевал у отца и уехал обратно», - рассказал суду Гоглидзе. Мужчина уточнил, что на таможне с Тумгоевым и его супругой беседовал «сотрудник в камуфляже, не пограничник», но в итоге «дал добро».

Тумгоев согласился с показаниями Гоглидзе.

Затем допрошена была также Седа Мирзуева, которая назвала Тимура Тумгоева бывшим мужем. Она пояснила, что Тумгоев является отцом двух её детей, ранее они заключали мусульманский брак, однако сейчас она не проживает в доме семьи Тумгоевых.

После разъяснения прав Мирзуева отказалась отвечать на вопросы участников процесса, но при этом подтвердила, что в октябре 2014 года она выехала в Грузию с Тумгоевым и младшим сыном для лечения последнего. Ввиду отказа с согласия суда прокурором были оглашены показания Седы Мирзуевой на следствии, в которых говорилось о «напряжении в отношениях» и о том, что Тумгоев «перестал выходить на связь». В этой части свидетельница не подтвердила показания, добавив, что Тимур Тумгоев высылал деньги на лечение сына и созванивался с детьми по телефону.

Помимо допросов свидетелей, гособвинитель огласил ряд письменных доказательств: рапорты оперативника ФСБ об обнаружении в действиях Тумгоева признаков состава преступления по трём инкриминируемым ему статьям УК, письмо МИД с оценкой сирийского конфликта. Были изучены и вещественные доказательства: удостоверение украинского добровольческого «батальона имени Шейха Мансура» на имя Тимура Тумгоева от 15 ноября 2017 года, видеоролик с Youtube c обращением командира батальона Муслима Чебирлоевского и Андрея Червня, в которых они призывали прийти на пресс-конференцию по итогам выдачи Тумгоева, заявляя, что Тумгоев «участвовал в боевых действиях». В запись также было вставлено обращение Тумгоева, в котором он отрицает обвинения в терроризме. При ответе на вопрос суда о каких именно боевых действиях идёт речь, Тумгоев сказал «не знаю».

Подсудимый пожаловался на условия в СИЗО

В конце заседания Тимур Тумгоев попросил слова и пожаловался на условия содержания в СИЗО. «Со мной враждуют из-за моей бороды. Я уже устал в карцере сидеть... я голодовки объявлял. Никакие мои права не соблюдаются в этом СИЗО... Зачем меня мучают за бороду мою? Я буду носить ее в любом случае, это для меня главное, это моя религия. То, что я говорю администрации СИЗО, никто не слышит», - заявил Тумгоев.

Судья посоветовал Тумгоеву обратиться к своим адвокатам для юридической помощи по этому поводу.

Тимур Тумгоев о применении к нему пыток или иного давления после экстрадиции в Россию не сообщал, уточнил "Кавказскому узлу" его адвокат Андрей Сабинин.

Рассмотрение дела продолжится 7 июня в 9.00 мск. На этом заседании запланирован допрос оставшихся свидетелей обвинения. Как пояснил в ходе заседания адвокат Тумгоева, сторона защиты не планирует вызывать свидетелей, поэтому судебное следствие может завершиться.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями администрации СИЗО, руководства УФСИН по региону или их представителей относительно доводов заявления Тумгоева. Сообщений об этом на сайте регионального УФСИН по данным на 05.13 мск 7 июня не было.

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* – "Исламское государство" (ИГ, ранее — ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России по решению суда.