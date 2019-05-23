Свидетели рассказали суду о целях отъезда Тимура Тумгоева из России

23 мая 2019, 23:58

Уроженец Владикавказа Тимур Тумгоев, обвиненный в причастности к сирийским боевикам после экстрадиции из Украины, выезжал в Грузию с семьей ради лечения ребенка, рассказали суду двое его знакомых и сестра. Факт участия Тумгоева в боевых действиях в Сирии никто из них подтвердить не смог.

ак писал "Кавказский узел", 20 июля 2017 года суд в Харькове освободил из-под стражи ингуша Тимура Тумгоева, обязав его являться к следователю по первому требованию. 12 сентября 2018 года Тумгоев был экстрадирован в Россию по запросу ФСБ. Российские силовики подозревают его в причастности к сирийским боевикам.

Тумгоев был задержан в аэропорту Харькова в июне 2016 года, куда он прибыл из Турции. Россия добивалась его экстрадиции, так как ФСБ подозревает его в причастности к запрещенным в России международным террористическим организациям на территории Сирии.

На заседании по делу Тимура Тумгоева в Северо-Кавказском окружном военном суде 23 мая были допрошены трое свидетелей. Все они давали показания из гарнизонного военного суда Владикавказа по видеосвязи. Подсудимый Тумгоев выступил категорически против фотосъемки и судьи запретили снимать процесс, сославшись на волю подсудимого. Единственным журналистом, посетившим заседание, был корреспондент «Кавказского узла».

Согласно обвинительному заключению, Тумгоев, «являясь приверженцем радикального ислама», в октябре 2014 года прибыл в Грузию, откуда перебрался в Турцию, азатем в Сирию. В Сирии он, по версии обвинения, «добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование "Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар" и прошел обучение террористической деятельности в лагере «Муаскар» близ сирийского населенного пункта Атма, считает обвинение. Обвинение считает, что он «участвовал в деятельности международной террористической организации вплоть до его задержания в городе Харьков», Тумгоев же признает только факт пребывания в Сирии, без участия в боевых действиях.

Группировку "Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар" обвинение считает составной частью запрещенной в России судом террористической организации «Исламское государство».

Первой показания дала старшая сестра подсудимого Марина Тумгоева. Она рассказала, что до экстрадиции брата в Россию последний раз видела его, «когда он уезжал с женой в Грузию на лечение ребенка».

«Они уехали на лечение ребёнка, его мальчик нуждается в дорогом лечении. Его жене там не позволили остаться финансовые средства», - сообщила сестра подсудимого.

По словам Тумгоевой, об уголовном деле против брата она узнала, только после визита силовиков с обыском. «Сообщили, что он в Интерполе», - сказала она.

Марина Тумгоева отметила, что контакт с братом она не поддерживала. Конфликтов с родственниками и односельчанами у Тимура Тумгоева не было, но «были недопонимания, со взглядами не связанные», пояснила она.

Отвечая на вопросы адвоката Тумгоева по назначению Нелли Левшиной, свидетель пояснила, что малолетний сын Тимура Тумгоева страдает целым рядом тяжелых заболеваний. В Грузии семья нашла хороших врачей и во время лечения там мальчику стало намного лучше, но денег на завершения лечения Тумгоевым не хватило.

О том, что брат жил в Турции, Марина Тумгоева «знала понаслышке», а о его выезде в Сирию ничего не знала. Женщина затруднилась сказать, кто именно сообщил ей о переезде брата в Турцию. «У нас всегда были хорошие отношения, он позитивный, хороший», - охарактеризовала брата свидетельница.

Несмотря на то, что ее показания не оглашались, Марина Тумгоева заявила об отказе от всех данных ранее показаний. «В 2015 году я давала показания в состоянии нервного срыва, могу предоставить справки» - сказала она.

Вторым давал показания одноклассник Тимура Тумгоева Ахмед Батаев. «Мы познакомились в первом классе, учились вместе до девятого. Виделись, когда он выезжал в Грузию на лечение сына. Он не пил, не курил, стал более религиозным, но свое мнение никогда никому не навязывал», - рассказал суду свидетель.

По словам Батаева, у Тумгоева «были недопонимания с местным духовенством» однако конфликтов не было, и мечеть он продолжал посещать. В конце 2015 года Тумгоев сам написал ему в WhatsApp, что находится в Турции. «После разговора я «пробил» номер в Гугле, он действительно был турецкий», - сказал свидетель.

Как утверждает свидетель, общение с Тумгоевым он прервал после появления его фотографий "в одной группе WhatsApp". На фото подсудимый был запечатлен «на фоне черного флага с арабской надписью, но без оружия». Тумгоев ничего не говорил о том, что находится в Сирии, заверил Батаев. «Я попросил его не писать, на этом мы разошлись. В тот момент шла война в Сирии, я чисто испугался», - сказал Батаев, объясняя, что побудило его прекратить общение с товарищем.

О дальнейшей судьбе одноклассника Ахмед Батаев узнал только в 2016 году. «Я прочитал, что его задержали в Украине и хотят выдать России, потом в Instagram записи про него появлялись. Он никогда не был фанатиком, был обычным человеком», - отметил свидетель.

Тумгоев был задержан в аэропорту Харькова в июне 2016 года, он прибыл в Украину из Турции. Находясь в Украине, Тумгоев просил убежище и заявлял о намерении присоединиться к одному из подразделений выходцев с Кавказа, которые воюют против России на востоке Украины. Украинские силовики проигнорировали его просьбу, а миграционная служба отказалась предоставить ему убежище, сообщало со слов представителя Харьковской правозащитной группы в мае 2017 года издание "Кавказ.Реалии".

По просьбе гособвинителя был оглашен протокол допроса Ахмеда Батаева в следственном отделе республиканского ФСБ. На допросе молодой человек утверждал, что Тумгоев говорил ему о своем нахождении в Сирии и присылал ему фото с оружием. Согласно протоколу, Батаев также рассказал силовикам о конфликте Тумгоева с родными из-за обряда похорон матери. «Показания мои, кроме Сирии и автоматов. Видимо, прочитал невнимательно», - сказал свидетель.

Третий свидетель обвинения, Ибрагим Ужахов, назвался односельчанином Тумгоева. По словам свидетеля, он жил с подсудимым в одном селе «лет десять, может больше». «Мы живем в одном селе, мы все знакомы друг с другом. Были общие религиозные интересы, мы молитвы вместе читали», - сообщил Ужахов суду.

Свидетель рассказал о религиозных взглядах, объединявших его с подсудимым. «Салафиты — это сподвижники Пророка, общее это ислам, поклонение Аллаху. ИГ* - это воюющая организация, насилие ислам всегда отвергает, это всем известно, и мы с Тимуром против этого были всегда. Если какая-то группа считает себя салафитами, это не может порочить других», - заявил он.



Ужахов затруднился сказать, когда в последний раз он видел приятеля. От знакомых он знал, Тумгоев выехал в Грузию с женой и ребенком для лечения сына. Отвечая на вопросы защитника Тумгоева, Ужахов охарактеризовал его положительно: по словам свидетеля, Тумгоев «всегда беспокоился о своем ребенке, думал, как его вылечить».

«Насчет конфликтов я ничего не знаю. Все мы мусульмане, есть разница по отдельным обрядам, но мы все равно вместе. Было некое разногласие (на похоронах матери Тумгоева), но как старшие решили — так и вышло», - сказал Ужахов.

После допроса последних двух свидетелей Марина Тумгоева снова попросила слово и заверила коллегию судей, что никаких разногласий с ее братом у семьи не было. «Он просто предлагал сделать по-другому» - сказала сестра подсудимого.

Сам Тимур Тумгоев возразил против оглашения письменных доказательств на сегодняшнем заседании, так как адвокат по соглашению в суде не присутствовал. Суд согласился и отложил оглашение протоколов допроса.

Следующее заседание по делу Тимура Тумгоева начнется в 10.00 мск 6 июня, а нем суд планирует продолжить допрос свидетелей обвинения. Адвокат по назначению воздержалась от комментариев для "Кавказского узла".

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* – "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России по решению суда.