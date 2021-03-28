Россия потребовала от Украины выдать уроженца Ингушетии

28 марта 2021, 03:15

Генеральная прокуратура России направила запрос в Украину об экстрадиции уроженца Ингушетии Салмана Сайнароева, подозреваемого в участии в незаконных вооруженных формированиях.

Офис генпрокурора Украины изучает запрос российских коллег на экстрадицию уроженца Сунжи Салмана Сайнароева, пишет 27 марта "Кавказ. Реалии". Издание при этом цитирует ответ ведомства на запрос депутата Верховной Рады Украины Андрея Шараскина.

В цитируемом документе отмечается, что запрос на экстрадицию Сайнароева направлен "для привлечения к уголовной ответственности". Сайнароев разыскивается в России по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях за пределами страны. Ранее он обратился в миграционную службу Украины с просьбой предоставить ему статус беженца, пишет издание.

Салман Сайнароев проживает в Украине с 2016 года и воевал в составе добровольческого батальона имени Шейха Мансура на юго-востоке страны.

Сайнароев является участником движения в поддержку Тимура Тумгоева, экстрадированного в 2018 году в Россию. Он также координировал оказание юридической и другой помощи выходцам с Кавказа, которые были арестованы по запросу российских властей, пишет "Страна.ua".

В октябре 2018 года Сайнароев был задержан в пригороде Киева по подозрению в ограблении ювелирного магазина, в ходе которого был убит охранник. Его освободили из-под стражи в 2019 году, назначив домашний арест с ношением электронного браслета.

Напомним, что, как писал "Кавказский узел", Тимур Тумгоев, по версии следствия, в октябре 2014 года выехал в Грузию, затем в Турцию, а оттуда в Сирию, где примкнул к боевикам группировки "Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар", которую обвинение считает частью запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". В июне 2016 года Тимура Тумгоева задержали в Харькове, а в сентябре 2018 года он был выдан России по запросу ФСБ. Сам Тумгоев признал только факт своего пребывания в Турции. В последнем слове он назвал обвинение несправедливым, однако выразил готовность отправиться в колонию "по воле Аллаха". 26 июня 2019 года суд приговорил Тумгоева к 18 годам колонии строгого режима, 16 октября того же года Верховный суд оставил приговор в силе.