Отец Ахмеда Погорова попросил у Путина освободить ингушских активистов

12 июня 2021, 14:50

Ингушский старейшина Сиражудин Погоров предложил президенту по случаю Дня России отпустить на свободу арестованных лидеров протестов против соглашения о границе с Чечней.

Как писал "Кавказский узел", глава Управления МВД по Ингушетии, сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа Ахмед Погоров с 27 апреля 2019 года находился в федеральном розыске по делу о столкновениях с силовиками на митинге в Магасе. 26 февраля Ахмед Погоров был задержан и арестован. В конце мая его перевели под домашний арест и вскоре госпитализировали, однако силовики увезли его из больницы в Ессентуки, объяснив это необходимостью проведения следственных действий. Адвокат Магомед Гагиев считает, что силовиков не устроило решение суда о домашнем аресте, и допрос был лишь предлогом. 26 мая Ессентукский горсуд постановил заключить Ахмеда Погорова под стражу на два месяца. Родственники Погорова, депутат Закрий Мамилов и юрист Исса Костоев считают, что на суд было оказано давление.

Ахмед Погоров с 27 апреля 2019 года находился в федеральном розыске по делу о столкновении активистов и силовиков на митинге в Магасе в марте 2019 года. Ему предъявлено обвинение в организации насилия в отношении силовиков. Лидеры ингушского протеста ставили целью не допустить кровопролития, предотвратить насилие, прокомментировал обвинения Погорову юрист Магомед Муцольгов. Адвокаты исключили объединение дела Погорова с делами других обвиняемых, так как из-за этого пришлось бы начинать все следствие сначала. Преследование Погорова, как и других ингушских активистов, ведется по политическим мотивам и направлено на прекращение публичной критики власти, заявили правозащитники.

95-летний отец активиста, старейшина Сиражудин Погоров отправил президенту Владимиру Путину письмо, где поздравил его с Днем России и напомнил о судьбе участников протестного движения.

"В 2018 году в Ингушетии прошли массовые мирные протесты, вызванные несогласием подавляющего большинства населения республики с отторжением значительной части территории Ингушетии. Кроме того, жители республики выражали протест против действий коррумпированной власти, которую вы в последующем отправили в отставку", - говорится в письме, предоставленном "Кавказскому узлу" внуком старейшины Хамзатом Погоровым.

Жители Ингушетии столкнулись с произволом и беззаконием, десятки активистов оказались в тюрьме, указано в письме. "Особенно больно мне видеть в заключении уважаемых общественных деятелей - Ахмеда Барахоева, Малсага Ужахова, Зарифу Саутиеву. Эти люди не являются экстремистами и преступниками. Они истинные патриоты, и их действия продиктованы исключительно любовью к своей Родине, земле, народу. В числе арестованных и мой сын, боевой офицер Ахмед Погоров, которого Вы своим указом в свое время назначали министром внутренних дел Республики Ингушетия и который всю свою жизнь посвятил борьбе с преступностью, за что был награжден орденом Мужества", - отмечает Сиражудин Погоров.

Жители Ингушетии 26 марта 2019 года без разрешения властей продлили акцию протеста в Магасе. На утро силовики попытались разогнать протестующих, что привело к стычкам. По подсчетам "Кавказского узла", после этого подверглись преследованиям не менее 96 активистов. Все уголовные дела рассматриваются судами на Ставрополье. Семь человек, которых следствие считает лидерами протестов, обвинены в создании экстремистского сообщества - в их числе Барахоев, Ужахов и Саутиева. Все они арестованы до 9 августа.

В заключение своего письма Сиражудин Погоров, сославшись на почтенный возраст и пошатнувшееся в последнее время здоровье, просит Владимира Путина по случаю сегодняшнего праздника освободить активистов из-под ареста и позволить ему увидеть их. "Я не знаю, сколько мне осталось жить на этом свете, но я надеюсь, Вы не откажете мне в этой просьбе. Это будет достойным и щедрым подарком от Владимира Путина", - указал 95-летний Сиражудин Погоров.

Новости о задержаниях ингушских активистов отслеживаются в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".