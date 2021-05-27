Два футболиста "Локомотива" получили травмы в драке с игроками "Ахмата"

27 мая 2021, 21:18

Игроки грозненского клуба после спора с арбитром напали на двух футболистов "Локомотива" и травмировали их, сообщил московский клуб, призвав наказать виновных. Пресс-атташе "Ахмата" Казбек Хаджиев настаивает, что инцидент исчерпан.

Как писал "Кавказский узел", во время матча заключительного 28-го тура молодежного первенства по футболу "Ахмат" - "Локомотив", который состоялся сегодня на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном, произошла массовая драка на поле. Футболист молодежной команды "Ахмата" напал на арбитра после получения красной карточки, затем началась массовая драка, и с поля были удалены три игрока чеченской команды, сообщили в Российской премьер-лиге. Матч завершился со счетом 1:5 в пользу "Локомотива".

В драке, развязанной футболистами "Ахмата", получили травмы два футболиста "Локомотива", заявила пресс-служба московской команды. "При счете 5:1 в пользу команды «Локомотив» футболисты «Ахмата» позволили себе агрессивное поведение в отношении арбитра матча, развязав драку. В то же время футболисты нашей команды не были настроены на участие в потасовке. В итоге после нападения со стороны соперников два футболиста «Локомотива» получили травмы, им была оказана медицинская помощь. В ближайшее время пострадавшие футболисты пройдут углубленное обследование на предмет наличия более серьезных повреждений", - говорится в сообщении.

Футбольный клуб "Локомотив" подчеркнул, что располагает фото- и видеосвидетельствами произошедшего. "Призываем футбольные власти разобраться в инциденте и наказать зачинщиков конфликта и всех в нём виновных", - сказано в публикации на сайте клуба.

В мае бывший тренер "Ахмата" призвал футболиста "Зенита" Артема Дзюбу извиниться за слова об "угнетающей атмосфере" на матчах в Грозном. Дзюба извиняться не стал. Почему питерскому футболисту было некомфортно играть на "Ахмат-арене", рассказывается в справке "Кавказского узла" "Болезненная реакция: почему Дзюба не извинился за слова о матчах в Чечне".

Футбольный клуб "Ахмат", по состоянию на 21.00 мск 27 мая, не разместил на своем сайте никаких сообщений об инциденте. Опубликованная там видеотрансляция сегодняшнего матча с "Локомотивом" обрывается на 45-й минуте игры, при счете 1:3.

Пресс-атташе "Ахмата" Казбек Хаджиев заявил, что инцидент "исчерпан". "На 83-й минуте наш футболист Садулаев возмутился тем, что судья показал ему вторую желтую карточку, которая стала для него красной. Это вызвало небольшую потасовку на поле, потолкались ребята. Молодые, амбициозные, все хотят победить. Сам инцидент длился считанные секунды и был исчерпан. Судьи разняли игроков, три удаления, игра продолжилась", - процитировал Хаджиева Sports.ru.

Он не подтвердил, что Садулаев толкнул судью. "Да, я где-то прочитал, о том, что он якобы это сделал. Если действительно Садулаев толкнул судью, КДК рассмотрит, посмотрит видео, для этого он и есть. Судейская бригада вмешалась, всех разняла. Там не было такой драки, как ее описывают. Такое в молодежном первенстве бывает", – приводятся слова Хаджиева в публикации.

Видео драки опубликовал сегодня Telegram-канал Baza. В кадре судья свистит и подходит к игроку "Ахмата", показывая штрафную карточку. Игрок идет навстречу и, находясь рядом с судьей, делает резкое движение в его сторону, а затем разворачивается. За кадром раздаются и уже не стихают громкие крики болельщиков. Футболисты "Ахмата" собираются вокруг судьи, туда же подходят игроки "Локомотива". Москвичей начинают толкать, причем один из игроков "Локомотива" убегает, отрываясь от трех преследователей. Другой футболист столичной команды оказывается один между игроками "Ахмата" и получает несколько ударов.

То, что игрок "Ахмата" толкнул судью, отражено в протоколе, указал руководитель пресс-службы Российской премьер-лиги Дмитрий Зеленов. "Судя по словам инспектора и тем материалам, с которыми я ознакомился, все началось с того, что 99 номер команды из Грозного — Лечи Садулаев — толкнул арбитра, который показал ему вторую желтую карточку за ругательство. Судья отразил это в протоколе. После этого игроки «Локомотива» и «Ахмата» скопились в центральном круге и в какой-то момент началась потасовка, а если говорить точнее — драка, в которой наиболее активное участие принимали игроки хозяев. Не все, но многие. Со стороны «Локо», исходя из видео, сопротивление оказал один человек", - процитировал Зеленова "Чемпионат".

Ранее "Кавказский узел" писал, что после матча молодежного первенства между "Ахматом" и "Спартаком" 23 октября 2020 года в Грозном, который завершился со счетом 0:0, арбитра Богдана Головко несколько раз ударил выбежавший на поле мужчина. Руководство Российской премьер-лиги назвало это "вопиющим инцидентом", отметив, что нападавший был представителем грозненского клуба. "Ахмат" заявил, что на судью напал болельщик и принес извинения арбитру. 28 октября 2020 года стало известно, что специалист службы безопасности "Ахмата" Сайд-Хусейн Алханов на три года отстранен от футбола после нападения на судью, "Ахмат" наказан штрафом в 200 тысяч рублей и пятью матчами без зрителей.

Клуб "Ахмат" переименован в честь первого президента Чечни, отца Рамзана Кадырова. Подробнее об этом рассказывается в материале "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек". "Кавказским узлом" также подготовлена справка о футбольном клубе "Ахмат".