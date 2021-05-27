Массовая драка произошла на матче "Ахмата" с "Локомотивом" в Чечне

27 мая 2021, 17:06

Футболист молодежной команды "Ахмата" напал на арбитра после получения красной карточки, затем началась массовая драка, и с поля были удалены три игрока чеченской команды, сообщили в Российской премьер-лиге. Матч завершился со счетом 1:5 в пользу "Локомотива".

Во время матча заключительного 28-го тура молодежного первенства по футболу "Ахмат" - "Локомотив", который состоялся сегодня на стадионе имени Султана Билимханова, произошла массовая драка на поле.

Один из футболистов "Ахмата" напал на судью после того, как ему показали красную карточку, затем началась потасовка между футболистами обеих команд, сообщил сегодня "Спорт-Экспресс".

О том, что в конце матча молодежного первенства "Ахмат" — "Локомотив" произошла потасовка между игроками команд, сообщила сегодня и Российская премьер-лига (РПЛ). "Инцидент начался с того, что на арбитра встречи было оказано физическое воздействие одним из футболистов хозяев после вынесения тому второго предупреждения. В результате потасовки было удалено несколько игроков, после чего матч продолжился и завершился крупной победой гостей. В рапорте инцидент отражен. Все материалы будут переданы в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза", - процитировал РБК сообщение пресс-службы.

После того, как игрок "Локомотива" Першин на 83-й минуте забил пенальти в ворота "Ахмата", игроку чеченской команды Садулаеву была предъявлена красная карточка за неспортивное поведение. После этого с поля за агрессивное поведение были также удалены игроки "Ахмата" Ибишев и Джакуев. Матч завершился со счетом 1:5 в пользу "Локомотива", следует из карточки матча на сайте Российской премьер-лиги.

После слов об «угнетающей атмосфере» и «враждебных болельщиках» во время матчей в Грозном игроку «Зенита» и капитану сборной России Артему Дзюбе предложили взять их обратно. Почему Дзюбу поддержали болельщики и стоит ли за скандалом Рамзан Кадыров, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Болезненная реакция: почему Дзюба не извинился за слова о матчах в Чечне".

Как писал "Кавказский узел", после матча молодежного первенства между "Ахматом" и "Спартаком" 23 октября 2020 года в Грозном, который завершился со счетом 0:0, арбитра Богдана Головко несколько раз ударил выбежавший на поле мужчина. Руководство Российской премьер-лиги назвало это "вопиющим инцидентом", отметив, что нападавший был представителем грозненского клуба. "Ахмат" заявил, что на судью напал болельщик и принес извинения арбитру. 28 октября 2020 года стало известно, что специалист службы безопасности "Ахмата" Сайд-Хусейн Алханов на три года отстранен от футбола после нападения на судью, "Ахмат" наказан штрафом в 200 тысяч рублей и пятью матчами без зрителей.

Клуб "Ахмат" переименован в честь первого президента Чечни, отца Рамзана Кадырова. Подробнее об этом рассказывается в материале "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек". "Кавказским узлом" также подготовлена справка о футбольном клубе "Ахмат".