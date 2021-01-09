Родители срочников раскритиковали реакцию Минобороны Армении на протесты

09 января 2021, 18:12

Разъяснения Минобороны Армении о необходимости отправки срочников в Нагорный Карабах не убедили родителей солдат, участники сегодняшней акции протеста анонсировали новые митинги.

Как писал "Кавказский узел", в Нагорном Карабахе, несмотря на заключение мирного соглашения, продолжают проходить военную службу срочники из Армении. Их родители опасаются, что солдаты могут стать жертвами диверсий или попасть в плен, а также жалуются на бытовые условия службы. Участники ноябрьских протестов 2020 года добились предоставления солдатам недельных отпусков. 8 января перед зданием Военного университета имени Вазгена Саргсяна в Ереване прошла акция протеста, на которой несколько десятков родителей солдат-срочников выступила против их отправки на службу в Нагорный Карабах.

11-12 декабря 2020 года в Гадрутском районе было зафиксировано первое с момента прекращения боев в Нагорном Карабахе нарушение режима прекращения огня - боестолкновения в районе сел Хцаберд (азербайджанское название – Чайлаккала) и Хин Тахер (Кёхне Таглар). Позднее на армянских позициях у этих сел были обнаружены тела девяти солдат. 27 декабря еще один вооруженный инцидент произошел около села Агдам (Акаку) Ходжавендского района (армянское название Ходжавенда – Мартуни). Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего и ранении еще одного при нападении отряда из шести человек. Все нападавшие убиты, заявило ведомство.

Сегодня у здания военного университета состоялась очередная акция протеста. Ее участники заявили, что отправлять солдат на службу в Нагорный Карабах можно только тогда, когда появятся гарантии безопасности.

С протестующими встретился представитель Минобороны Армении. По словам одного из участников встречи, протестующим объяснили, что отправка их детей в Нагорный Карабах даст возможность вернуться оттуда другим срочникам. Представитель ведомства записал вопросы активистов и заверил, что Минобороны ответит на них. Родители военнослужащих заявили, что не удовлетворены итогами митинга и продолжат протесты, сообщил Armenpress.

Протесты против отправки армянских срочников в Нагорный Карабах говорят о значительных изменениях в общественных настроениях Армении после войны, полагает автор блога на "Кавказском узле" "Ветер с Апшерона". "Родители не хотят, чтобы их дети воевали за Гарабаг (Карабах. - Прим. "Кавказского узла")", - констатировал он в заметке "Сначала отняли, потом угрожали, затем убежали, теперь торгуются" от 8 января.

Директор Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян и глава Службы государственной безопасности Азербайджана Али Нагиев встретились сегодня на нейтральной территории в приграничной зоне и обсудили вопросы обмена пленными и поиска без вести пропавших, со ссылкой на пресс-центр армянской СНБ передал сегодня "Sputnik Армения". О каких-либо конкретных договоренностях, достигнутых в ходе встречи, не сообщается.

5 декабря 2020 года Азербайджан и Армения договорились об обмене пленными по формату "всех на всех". Однако часть из них Азербайджан не выдает, считая террористами. МИД Армении расценило это как нарушение мирного соглашения от 10 ноября 2020 года. Премьер-министр Армении Пашинян назвал обмен пленными условием транзита через Армению в Нахичевань, которого добивается Азербайджан.

Поисковые работы на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, ведутся с 13 ноября 2020 года - к сегодняшнему дню число вывезенных поисковиками тел погибших с мест боев в зоне конфликта возросло до 1197.

По условиям соглашения о режиме прекращения огня две трети территории, которую до 27 сентября контролировал Степанакерт, переходит под контроль Баку. Передел границ затронул и ряд муниципалитетов в Армении, в связи с чем в Сюникской области прошли массовые протесты с требованием об отставке Пашиняна. Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".