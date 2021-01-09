Алиев анонсировал строительство железной дороги в Шушу

09 января 2021, 09:24

Строительство железной дороги от Физули до Шуши планируется начать в текущем году, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 января президент Азербайджана анонсировал строительство международного аэропорта в Физули, который позволит сократить время на поездку в Шушу для иностранных туристов. По его словам, в этом году уже должна быть возведена взлетно-посадочная полоса. Из Физули в Шуши началось строительство новой трассы, отчиталось госагентство автомобильных дорог страны.

Взятие Шуши в ноябре стало ключевым событием осеннего обострения карабахского конфликта - после этого азербайджанские войска оказались в непосредственной близости от столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, Степанакерта. Армения с потерей Шуши пошла на заключение мирного соглашения, по которому карабахские власти утрачивали контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Азербайджан намерен построить железную дорогу от Горадиза до Шуши, сообщил президент страны Ильхам Алиев. "Предусмотрено строительство железной дороги Горадиз-Физули, а затем – Физули-Шуша", – привело 8 января ИА "АПА" его слова.

На текущем этапе идет разработка проекта и утверждение его финансирования. Строительство железной дороги планируется начать в текущем году, добавил он. "Необходимо утвердить график реализации. Конечно, эта дорога будет сдана в эксплуатацию после возвращения граждан в Шушу. Во всяком случае, сейчас идет проектирование, необходимо также выделить финансовые средства. В нынешнем году будет дан старт этому проекту", – процитировал 8 января "Интерфакс-Азербайджан" слова Ильхама Алиева.

Напомним, что ранее глава пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли сообщал, что строительство новой дороги в Шушу началось еще в середине ноября и идет полным ходом. По его словам, новая дорога протяженностью 101,5 километра начинается от села Ахмедбейли Физулинского района и будет проходить через город Физули, Ходжавендский и Ходжалинский районы, в том числе через села Туг (армянское название - Тох), Беюк Таглар, Чанахчи, Сыгнаг, Дашалты (армянское название - Каринтаг). Всего дорога пройдет через 20 населенных пунктов. Дорога будет четырехполосной, шириной 21,5 метра. "Там, где будет позволять рельеф, будет проложено еще по одной резервной полосе в обоих направлениях, и тогда ширина пути будет достигать 37 метров", - отметил Наджафли. К работам привлечены две турецкие и одна азербайджанская компании. Завершить строительство новой дороги предполагается в течение полутора лет.

Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".