Житель Азербайджана подорвался на мине в зоне конфликта

01 января 2021, 17:08

Гражданин Азербайджана нелегально проник на неразминированную территорию Физулинского района и подорвался сегодня, потеряв обе ноги, сообщили Генпрокуратура и МВД.

Как писал "Кавказский узел", 13 декабря 2020 года на территории Агдамского района, перешедшей под контроль Азербайджана по результатам осеннего обострения карабахского конфликта, подорвались на мине три человека. Один из них, мирный житель, погиб, а еще два, в том числе военнослужащий, получили ранения.

Разминирование территорий после боевых действий в Нагорном Карабахе может затянуться на год. Очистка места военных действий от боеприпасов - долгий и сложный процесс, отметили российские политологи.

Сегодня утром 39-летний гражданин Азербайджана Забиль Бабаев на территории Физулинского района, где осенью велись боевые действия, подорвался на противопехотной мине. Он выжил, но потерял обе ноги, передал совместное сообщение Генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел и Национального агентства по разминированию территорий Report.

Ведомства сочли инцидент результатом нелегального проникновения на неразминированную территорию. "Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны государственных учреждений, граждане в обход постов проникают на освобожденные от оккупации территории, в результате чего подвергаются риску подрыва на минах. Следует особо отметить, что в настоящее время в этих районах проводится операция по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов", - процитировал заявление прокуратуры, МВД и агентства по разминированию Minval.

С 27 сентября по 30 ноября 93 мирных жителя Азербайджана погибли в результате ракетных обстрелов и пять человек подорвались на минах. Ранения за этот период получили 414 человек, сообщила ранее Генпрокуратура Азербайджана.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября. По условиям мирного соглашения, которые вступили в силу 10 ноября, Армения согласилась на сохранение за Баку контроля над всеми территориями, занятыми азербайджанскими военными в результате боев, в том числе Физулинского района. Какие территории Азербайджан получил по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"