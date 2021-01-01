Азербайджанский флаг на одном из разрушенных зданий в Физули. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

01 января 2021, 17:08

Житель Азербайджана подорвался на мине в зоне конфликта

Гражданин Азербайджана нелегально проник на неразминированную территорию Физулинского района и подорвался сегодня, потеряв обе ноги, сообщили Генпрокуратура и МВД.

Как писал "Кавказский узел", 13 декабря 2020 года на территории Агдамского района, перешедшей под контроль Азербайджана по результатам осеннего обострения карабахского конфликта, подорвались на мине три человека. Один из них, мирный житель, погиб, а еще два, в том числе военнослужащий, получили ранения.

Разминирование территорий после боевых действий в Нагорном Карабахе может затянуться на год. Очистка места военных действий от боеприпасов - долгий и сложный процесс, отметили российские политологи.

Сегодня утром 39-летний гражданин Азербайджана Забиль Бабаев на территории Физулинского района, где осенью велись боевые действия, подорвался на противопехотной мине. Он выжил, но потерял обе ноги, передал совместное сообщение Генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел и Национального агентства по разминированию территорий Report.

Ведомства сочли инцидент результатом нелегального проникновения на неразминированную территорию. "Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны государственных учреждений, граждане в обход постов проникают на освобожденные от оккупации территории, в результате чего подвергаются риску подрыва на минах. Следует особо отметить, что в настоящее время в этих районах проводится операция по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов", - процитировал заявление прокуратуры, МВД и агентства по разминированию Minval.

С 27 сентября по 30 ноября 93 мирных жителя Азербайджана погибли в результате ракетных обстрелов и пять человек подорвались на минах. Ранения за этот период получили 414 человек, сообщила ранее Генпрокуратура Азербайджана.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября. По условиям мирного соглашения, которые вступили в силу 10 ноября, Армения согласилась на сохранение за Баку контроля над всеми территориями, занятыми азербайджанскими военными в результате боев, в том числе Физулинского района. Какие территории Азербайджан получил по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"

Примечание:

"Азербайджанские вышки 4G появились в Шуше на фоне проблем со связью у карабахцев", "Комитет Красного Креста объявил об увеличении своего присутствия в Нагорном Карабахе",  "Красный Крест занялся консультированием жителей зоны карабахского конфликта".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

01 января 2021, 20:03

01 января 2021, 18:41

01 января 2021, 16:33

01 января 2021, 15:16

01 января 2021, 14:36

  • Азербайджан отпраздновал Новый год в условиях жесткого карантина

    Условия карантина не позволяют проводить многолюдные застолья, но некоторые бакинцы нашли способ обойти ограничения и пригласить родственников и друзей. Праздник омрачен не только падением доходов и тяжелой эпидемиологической ситуацией, но и скорбью по тысячам погибших солдат. Опрошенные "Кавказским узлом" жители заявили о неуместности праздников вскоре после завершения кровопролитных боев.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи