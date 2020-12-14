Три человека стали жертвами взрыва мины в Агдамском районе

14 декабря 2020, 15:14

Мирный житель погиб, два человека, в том числе военнослужащий, пострадали при взрыве мины в Агдамском районе Азербайджана, сообщила сегодня Генпрокуратура.

Как писал "Кавказский узел", с 27 сентября 93 мирных жителя Азербайджана погибли в результате ракетных обстрелов, и пять человек подорвались на минах. Ранения за этот период получили 414 человек, в том числе четверо - в результате взрывов мин, сообщила 30 ноября Генпрокуратура Азербайджана.

Один человек погиб и двое пострадали при взрыве мины в Агдамском районе (армянское название Агдама - Акна) Азербайджана, сообщила сегодня Генпрокуратура Азербайджана. Военнослужащий одной из воинских частей азербайджанской армии, а также 36-летний житель Агдамского района Тогрул Вилаят оглу Ахмедов, 30-летний Эльчин Ганбой оглу Мамедов и военнослужащий одной из воинских частей азербайджанской армии подорвались 13 декабря на противопехотной мине на территории села Шахбулаг. В результате Эльчин Мамедов погиб, военнослужащий и Тогрул Ахмедов получили тяжелые ранения, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Разминирование территорий после боевых действий в Нагорном Карабахе может затянуться на год. Очистка места военных действий от боеприпасов - долгий и сложный процесс, отметили российские политологи.

С начала миротворческой миссии в Нагорном Карабахе российские саперы очистили от боеприпасов 150 гектаров местности и обезвредили 4760 взрывоопасных предметов, заявило 13 декабря Минобороны России.

Напомним, азербайджанская армия взяла под контроль территорию Агдамского района 20 ноября по условиям мирного соглашения. Передача города Агдам азербайджанским военным прошла под прикрытием российских миротворцев, рассказал местный житель.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября. По условиям мирного соглашения, которые вступили в силу 10 ноября, Армения согласилась на сохранение за Баку контроля над всеми территориями, занятыми азербайджанскими военными в результате боев, в том числе Физулинского района. Какие территории Азербайджан получил по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"