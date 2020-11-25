Красный Крест занялся консультированием жителей зоны карабахского конфликта

25 ноября 2020, 18:37

Сотрудники Международного комитета Красного Креста консультируют жителей зоны карабахского конфликта в области сельского хозяйства и оказывают им психологическую помощь. Анонсированное увеличение контингента сотрудников миссии будет происходить в течение долгого времени, ожидать этого в ближайшие недели не стоит, указали в бакинском представительстве МККК.

Как сообщал "Кавказский узел", представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) в Ереване Зара Аматуни и омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян заявили, что особенности послевоенной ситуации и карабахского рельефа местности осложняют поиски тел погибших в зоне конфликта, останки в большинстве случаев можно идентифицировать только по ДНК, а спрогнозировать ход и сроки гуманитарной операции в деталях невозможно. После этого президент МККК Петер Маурер заявил, что не менее 400 сотрудников Красного Креста будут дополнительно направлены в Нагорный Карабах, чтобы ускорить поиск и опознание тел погибших.

В мирное соглашение, подписанное президентами Армении, Азербайджана и России, включен пункт об обмене телами погибших. С 13 по 19 ноября стороны карабахского конфликта передали друг другу 385 тел погибших, это жертвы с обеих сторон, сообщила представитель МИД России. Омбудсмен Нагорного Карабаха сообщил 21 ноября, что армянская сторона получила тела 350 своих погибших солдат. Азербайджанская сторона не раскрывает данные о своих боевых потерях, что аналитики связывают с уточнением данных и с тем, что официальный Баку ожидает передачи ему под контроль всех обозначенных в совместном заявлении районов.

Увеличение персонала сотрудников МККК в зоне карабахского конфликта является делом не ближайших дней и даже недель, а более отдаленной перспективы, указала глава отдела по общественным связям Бакинского представительства МККК Илаха Гусейнова. Она полагает, что слова президента МККК были неверно интерпретированы в СМИ.

По ее словам, на сегодняшний день МККК имеет офисы в Ереване, Баку, Ханкенди (армянское название - Степанакерт) и Барде. Возможно открытие новых офисов там, где это будет востребовано, указала Гусейнова.

Президент МККК Петер Маурер ранее сообщил, что МККК уже предусмотрел увеличение бюджета на интенсификацию работы в зоне конфликта. "Если до войны бюджет нашей миссии в регионе составлял 10 млн швейцарских франков (почти 11 млн долларов), то на следующий год он составит 45 млн швейцарских франков (49,4 млн долларов). То есть мы в четыре раза увеличим свое присутствие. У нас было довольно мало людей там. Сейчас мы планируем направить дополнительно 400-500 человек в регион", - процитировал Маурера 23 ноября РБК.

Представители МККК не принимают непосредственного участия в поиске тел погибших, Красный Крест в данном случае обеспечивает взаимодействие между сторонами конфликта, заявила Гусейнова. Представители МККК в данном регионе также не вовлечены в операции по разминированию, поскольку этим занимаются специализированные подразделения сторон.

Она подтвердила, что в ходе последних операций по сбору и обмену телами погибших присутствовали представители Красного Креста, в том числе во время инцидента с подрывом боеприпаса 23 ноября.

23 ноября при подрыве мины в районе села Мадагиз погиб азербайджанский военный, пострадали российский миротворец и четыре сотрудника Министерства чрезвычайных ситуаций Нагорного Карабаха. Инцидент произошел во время поиска тел погибших в зоне конфликта.

Сотрудники Красного Креста помогают жертвам конфликта психологическими консультациями, а также консультируют местных жителей в области сельского хозяйства, обеспечивают средствами производства, внедряют системы орошения, рассказала Илаха Гусейнова. Проекты в указанных сферах уже осуществлялись в прифронтовых районах, указала она. Так, пострадавшему от конфликта населению прифронтовых Азербайджана была оказана помощь в разведении коконов шелкопряда, выращивании шафрана, листьев шелковицы, изготовлении меда и домашнего сыра.

Сейчас специалисты МККК заняты оценкой потребностей пострадавшего населения, добавила Гусейнова.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 10 ноября. Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении опубликован в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле". Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Работа Красного Креста в зоне конфликта очень важна, подчеркнул член Азербайджанского Национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы. "Деятельность МККК носит не сиюминутный характер, это работа на долгосрочную перспективу. При этом помощь организации самая разнообразная. Это и поддержка гуманитарных операций по обмену телами погибших, заложниками, военнопленными, посещение удерживаемых лиц, прояснение их судьбы. Это, пожалуй, единственная структура, которой доверяют стороны во всех зонах конфликтов. После горячей фазы конфликта МККК оказывает помощь пострадавшим в возвращении к мирной жизни, оказывая экономическую, техническую помощь. Это помогает в целом возрождению жизни в общинах", - пояснил Джуварлы корреспонденту "Кавказского узла".

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".