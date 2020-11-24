Волонтер Красного Креста в Нагорном Карабахе. Фото пресс-службы Красного Креста Армении https://www.redcross.am/news/needs-assessments.html

24 ноября 2020, 08:58

Комитет Красного Креста объявил об увеличении своего присутствия в Нагорном Карабахе

Не менее 400 сотрудников Международного комитета Красного Креста решено дополнительно направить в Нагорный Карабах, сообщил президент комитета, указав на необходимость ускорить поиск и опознание тел погибших в зоне конфликта.

Как писал "Кавказский узел", представитель Комитета Красного Креста в Ереване Зара Аматуни и омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян заявили, что особенности послевоенной ситуации и карабахского рельефа местности осложняют поиски тел погибших в зоне конфликта, останки в большинстве случаев можно идентифицировать только по ДНК, а спрогнозировать ход и сроки гуманитарной операции в деталях невозможно.

В мирное соглашение, подписанное президентами Армении, Азербайджана и России, включен пункт об обмене телами погибших. С 13 по 19 ноября стороны карабахского конфликта передали друг другу 385 тел погибших, это жертвы с обеих сторон, сообщила представитель МИД России. Омбудсмен Нагорного Карабаха сообщил 21 ноября, что армянская сторона получила тела 350 своих погибших солдат. Азербайджанская сторона не раскрывает данные о своих боевых потерях, что аналитики связывают с уточнением данных и с тем, что официальный Баку ожидает передачи ему под контроль всех обозначенных в совместном заявлении районов.

В районе конфликта необходимо как можно скорее начать работу по поиску и идентификации тел, иначе возможны негативные последствия, заявил президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер.

Он сообщил, что МККК значительно увеличит состав своей миссии в Нагорном Карабахе. Уже принято решение и об увеличении бюджета. "Если до войны бюджет нашей миссии в регионе составлял 10 млн швейцарских франков (почти 11 млн долларов), то на следующий год он составит 45 млн швейцарских франков (49,4 млн долларов). То есть мы в четыре раза увеличим свое присутствие. У нас было довольно мало людей там. Сейчас мы планируем направить дополнительно 400-500 человек в регион", - цитирует Маурера РБК.

Президент МККК добавил, что у Красного Креста есть офисы в Ереване, Баку, также представители комитета возвращаются в Степанакерт, в планах открыть еще один-два офиса, пишет ТАСС.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 10 ноября. Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении опубликован в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле". Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать  в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Бакинские аналитики объяснили отсутствие данных о военных потерях Азербайджана", "Расследование гибели армянских солдат подчеркнуло ожесточенность боев у Джебраила", "Шесть человек стали жертвами подрыва мины в Нагорном Карабахе".

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