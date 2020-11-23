Бакинские аналитики объяснили отсутствие данных о военных потерях Азербайджана

23 ноября 2020, 20:28

Отсутствие сведений от Азербайджана о своих потерях в войне и обмене телами погибших может быть связано с уточнением данных и с тем, что официальный Баку ожидает передачи ему под контроль всех обозначенных в совместном заявлении районов, предположили азербайджанские аналитики.

"Кавказский узел" писал, что 19 ноября министр здравоохранения Армении Арсен Торосян подтвердил гибель 2425 бойцов Армии обороны, военное ведомство Нагорного Карабаха опубликовало имена 1678 из них. При этом, по словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, пропавшими без вести значатся сотни солдат. Оппозиционер Микаел Минасян считает, что власти намеренно занижают число потерь, он настаивает на цифре 4750. К 22 ноября при обмене с Азербайджаном армянской стороной было получено около 350 тел погибших солдат, до сих пор ни один из пропавших без вести бойцов не был найден живым, заявил омбудсмен Нагорного Карабаха. Азербайджанская сторона не раскрывает данные о своих боевых потерях.

10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении опубликован в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле". Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

Минобороны Азербайджана ранее сообщило об обмене при посредничестве и участии российских миротворческих сил телами военных. "В рамках этой гуманитарной акции тела погибших военнослужащих Вооруженных сил Армении были собраны и переданы армянской стороне. Также в рамках этой акции были приняты тела шести военнослужащих азербайджанской армии, погибших во время боев вокруг города Шуша. Эта гуманитарная акция была реализована в соответствии с пунктом восемь заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года", - сказано в сообщении, опубликованном 14 ноября на сайте Минобороны Азербайджана.

Получить информацию о численности погибших азербайджанских военных и выдаче их тел не удалось. Представители пресс-службы Минобороны и Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести оказались недоступны для комментариев.

Пункт об обмене телами включен в мирное соглашение, подписанное президентами Армении, Азербайджана и России. Реализация этой договоренности началась 13 ноября. К 19 ноября число тел погибших солдат, которыми обменялись стороны карабахского конфликта, достигло 385, сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

Военный эксперт, бывший сотрудник Информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде предположил, что обмен телами погибших военных происходит по мере их сбора сторонами при посредничестве и присутствии российских миротворцев на различных направлениях новой линии соприкосновения войск. Эксперт выразил сомнение, что в этот процесс вовлечен Красный Крест. "В этом нет необходимости. Военных действий нет - договариваться о приостановлении огня нет нужды. В то же время есть миротворческие силы, которые разъединяют стороны и посредничают между ними", - сказал Исазаде корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, опознание тел может происходить в ходе визуального осмотра, по биркам в военной форме, документам. "Если тела совсем неузнаваемы, и личности невозможно идентифицировать по другим признакам, то проводятся ДНК-анализы и уже на основе них устанавливается личность погибшего", - отметил Исазаде.

Он не смог назвать точные причины того, почему азербайджанская сторона не обнародует данные о потерях в войне. "Возможно, ожидают [власти] завершения процесса поиска и обмена тел погибших и военнопленными", - предположил эксперт.

Исазаде отметил, что география боевых действий была широкой - линия фронта растянута на сотни километров, - и потому "процесс поиска тел может занять несколько недель, а то и больше времени". "Надо учесть еще и то, что бои шли также в местностях со сложным рельефом, лесистых горах, куда с ухудшением погодных условий сложно добираться", - сказал он.

Эксперт полагает, что, поскольку обобщенные данные об обмене телами сообщают российские органы, то, вероятно, Россию как посредника стороны попросили обнародовать эти данные.

Глава "Общества гуманитарных исследований" Аваз Гасанов считает, что отсутствие данных о потерях с азербайджанской стороны может быть связано с продолжением процесса поиска и обмена телами погибших.

"Вероятно, списки уточняются, проверяются, перепроверяются. Продолжается поиск тел погибших, обмен. Кто-то считается пропавшим без вести. Их ищут на поле боя, выясняют, не попали ли они в плен", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

С другой стороны, продолжил он, хотя военные действия и завершены, согласно совместному заявлению Алиева, Пашиняна и Путина, до 1 декабря будет идти процесс передачи под контроль Азербайджана трех районов. "Точнее один из них - Агдамский район - передан, остаются Кельбаджарский и Лачинский", - сказал Гасанов, предположив, что "официальный Баку сочтет завершением военных действий именно эту дату, и через некоторое время после нее объявит данные о потерях".

Точку зрения Гасанова разделяет и глава НПО "Военные юристы" Тельман Абилов.

"Вероятно, идет процесс уточнения списков. Подразделения дают сведения о потерях в вышестоящие соединения, те - еще выше. Данные о погибших, раненых, пропавших без вести сверяются. В конечном итоге все данные будут объявлены. Скрыть их невозможно, поскольку всех погибших доставляли семьям и хоронили с почестями с участием представителей военкоматов, районных властей", - сказал Абилов корреспонденту "Кавказского узла".

Независимо от воинского звания, семья каждого погибшего получает единовременное пособие в размере 11 тысяч манатов (6500 долларов). "Эту сумму выдают оперативно, максимум в течение 10 дней", - сообщил Абилов.

По его данным, если военный получил инвалидность первой группы, ему выплачивается 80 процентов от указанной суммы, второй группы - 60 процентов, третьей группы - 40 процентов. "Если боец получил ранение, не повлекшее инвалидность, то размер компенсации составляет 10 процентов", - сказал эксперт.

Что касается пропавших без вести, то, по словам Абилова, их семьи также получают компенсации по решению суда. Так, согласно правовой процедуре, спустя полгода после того, как человек пропал без вести, суд может признать его умершим, и в случае с военными это решение дает основание для выплаты пособия, пояснил эксперт.

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