Госпиталь для пациентов с коронавирусом возобновил работу в Нальчике

28 сентября 2020, 18:51

Госпиталь особо опасных инфекций в Нальчике возобновил работу с инфицированными COVID-19 в связи с ростом заражений в регионе, сообщили в Минздраве.

Как писал "Кавказский узел", ранее для пациентов с коронавирусом возобновил работу госпиталь на 100 койкомест в Чегеме, который был закрыт 15 июля в связи со стабилизацией ситуации по COVID-19 в регионе.

На главной странице "Кавказского узла" не реже чем шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой по распространению коронавируса на юге России, а также на Южном Кавказе. С информацией о динамике распространения вируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, можно ознакомиться в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Число случаев заражения коронавирусом в Кабарадино-Балкарии на сегодняшний день составило 7567. 6467 человек выздоровели, 91 - скончались. В госпиталях находятся 944 пациента, из них в реанимациях - 49, сказано в сегодняшнем сообщении на странице Минздрава Кабардино-Балкарии в Instagram.

В связи с ростом числа заражений в Нальчике для пациентов с COVID-19 возобновил работу госпиталь особо опасных инфекций в Центре профилактики и борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями, сообщили в Минздраве.

Это лечебное учреждение для пациентов с COVID-19 в Кабардино-Балкарии стало шестым. Оно рассчитано на 173 койки, 70 из которых обеспечены кислородной поддержкой, пишет со ссылкой на ведомство "Интерфакс".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".