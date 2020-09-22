Госпиталь для пациентов с COVID-19 возобновил работу в Чегеме

22 сентября 2020, 07:40

В Чегемской районной больнице вновь открылся госпиталь особо опасных инфекций на 100 коек, сообщил Минздрав Кабардино-Балкарии. Пользователи Instagram указали, что жители республики нередко игнорируют меры профилактики коронавируса.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 июня Минздрав Кабардино-Балкарии анонсировал открытие госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом в Чегеме. Пользователи соцсетей отреагировали на эту новость бурной реакцией, посчитав планы Минздрава подтверждением тяжелой эпидемиологической ситуации в регионе.

Кабардино-Балкария занимает третье место в Северо-Кавказском федеральном округе по числу инфицированных COVID-19 с начала пандемии. К 21 сентября в регионе зафиксировано 7234 случая коронавируса, 87 человек скончались. На главной странице "Кавказского узла" не реже чем шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой по распространению коронавируса на юге России, а также на Южном Кавказе. С информацией о динамике распространения вируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, можно ознакомиться в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

О возобновлении работы госпиталя Минздрав Кабардино-Балкарии сообщил 21 сентября на своей странице в Instagram. "Возобновил работу госпиталь особо опасных инфекций на базе "ЦРБ им. А.А.Хацукова" в городе Чегем на 100 коек, из них 40 оснащены кислородной подводкой. Просим жителей республики соблюдать масочный режим в местах массового скопления людей, держать дистанцию, часто мыть руки и обрабатывать поверхности дезинфицирующими средствами. При повышении температуры, проявлении других симптомов ОРВИ необходимо позвонить в поликлинику и вызвать врача на дом", – сказано в публикации ведомства.

Госпиталь для особо опасных инфекций в Чегеме был закрыт 15 июля в связи со стабилизацией ситуации по COVID-19 в регионе. За время его работы лечение получили около 200 пациентов, в больнице работали более 80 сотрудников, в том числе 22 врача. После дезинфекции, отделение было закрыто на две недели, после чего в нем проводился прием пациентов в плановом режиме, сообщил ранее "Интерфакс".

Пользователи соцсети раскритиковали жителей за несоблюдение самоизоляции

Министерство не указало причину, из-за которой госпиталь снова начал работу. Однако авторы некоторых комментариев под публикацией посчитали, что поводом для этого послужил рост числа заражений COVID-19. Запись на странице ведомства в Instagram к 07.00 мск 22 сентября набрала 1075 отметок "Нравится", комментаторы оставили 76 сообщений.

"Закройте все кафе, рестораны – всё, кроме аптек и продуктовых магазинов, чего вы ждёте", – написал пользователь ma.2351.

"Я одного не понимаю, почему в аптеках Нальчика много людей в очередях и половина из них с кашлем, соплями и самое интересное – без масок. А ещё удивительно для меня – фармацевты без масок, а на двери написано строго заходить в масках", – написала salima_08_06_.

"Поймите же вы наконец одно – этот вирус никуда уже не денется! Вы предлагаете ежегодно осенью и весной по три месяца закрывать всё на карантин? Люди, просто думайте головой иногда. Нам нужно научиться жить с этим вирусом так же, как и с гриппом, ангиной и т. д. Не паникуйте", – прокомментировал пользователь marina_0707070707.

Напомним, 7 сентября власти Кабардино-Балкарии сообщили о возобновлении работы госпиталя особо опасных инфекций в селе Анзорей. Региональный Минздрав пояснил это ростом числа заражений коронавирусом в период отпусков. А комментаторы в соцсетях подвергли критике жителей, которые несмотря на эпидемию, проводят похороны, свадьбы или же позволяют себе поездки на море.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".