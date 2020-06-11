Осмотр новых госпиталей в Кабардино-Балкарии. Фото: скриншот со страницы kbrminzdrav в Instagram https://www.instagram.com/p/CBSWL63HbJO/

11 июня 2020, 21:12

Пользователи соцсети насторожились из-за открытия новых госпиталей в Кабардино-Балкарии

Два новых госпиталя на 300 коек для пациентов с коронавирусом в ближайшее время начнут работать в Кабардино-Балкарии. Пользователи Instagram сочли открытие новых медучреждений признаком ухудшения эпидемиологической ситуации. 

Как сообщал "Кавказский узел", режим самоизоляции в Кабардино-Балкарии смягчен с 16 мая. Власти разрешили жителям занятия физкультурой на открытом воздухе и прогулки на улице. Также снят запрет на работу парикмахерских и ряда непродовольственных магазинов. При этом ДУМ Кабардино-Балкарии отложил открытие мечетей из-за "сложной эпидемиологической ситуации" в республике.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Минздрав Кабардино-Балкарии готовит к открытию два новых госпиталя для лечения зараженных коронавирусом на 300 коек, сообщила сегодня пресс-служба ведомства. 

В частности, на 200 коек будут перепрофилированы подразделения в Республиканской детской клинической больнице и еще на 100 - в Центральной районной больнице Чегемского района, указано в сообщении, опубликованном на странице Минздрава в Instagram (kbrminzdrav). Пост сопровождается коротким видео, на котором министр здравоохранения Кабардино-Балкарии Рустам Калибатов в окружении медработников осматривает больничные палаты. 

"Идёт монтаж кислородной разводки, формирование бригад, графика работы медработников, эпидемиологи дают последние рекомендации", - сообщили в ведомстве, отметив, что медучреждения начнут принимать пациентов "в ближайшее время".

В Кабардино-Балкарии, по данным Минздрава, функционируют пять госпиталей особо опасных инфекций, в которых на сегодня находятся 1158 человек. В этих медучреждениях развернуто 1283 койки.

Общее число случаев инфицирования в Кабардино-Балкарии достигло 3655, за сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 79 человек. Жертвами коронавируса стали 34 человека, выздоровели 1883 пациента, свидетельствуют данные правительственного сайта "Стопкоронавирус.рф" по состоянию на 20.30 мск.  По данным оперативного штаба Кабардино-Балкарии, число умерших сегодня увеличилось до 35 за счет нового летального исхода. 

Сообщение Минздрава вызвало одобрение многих пользователей соцсети, но некоторые из них усомнились в наличии достаточного количества компетентных медработников в республике. 

"Очень приятно смотреть на то, что между министром и врачами есть здоровый диалог. Только так можно эффективно решать рабочие вопросы. Как результат, два оперативно подготовленных госпиталя. В России не часто встретишь такое", - написал подписчик azamatakkaev.Скриншот со страницы kbrminzdrav в Instagram https://www.instagram.com/p/CBSWL63HbJO/

"Можно хоть еще 10 госпиталей открыть, но без врачей, кислорода и лекарств все это обычные места для обсервации", - высказался artur_123480.

"С такими темпами роста скоро лечить некому будет. Госпитали откроются, а нехватка медиков останется. Без помощи не обойтись. Людей с другими заболеваниями тоже жалко", - написал подписчик под ником timu701.

"В соседние республики отправили московских врачей и медсестер на подмену. Почему и к нам не отправили? Насколько я знаю, у нас их не хватает" - отметила b_i_n_o_s_c_h_a. 

"Если госпитали и койки будут и дальше открываться за счет других отделений, смертность и инвалидность увеличится помимо COVID-19. Конечно, можно все отдать под госпитали, и республика будет выглядеть на "отлично", а помощь к нам не придет", - прокомментировала elena.taova.

Пользователь под ником lu_by_sh_ka поинтересовалась у Минздрава о причинах открытия новых госпиталей: "К чему мы готовимся? Зачем нам столько госпиталей? Эта заболеваемость будет плановая?"

"Надо пройти пик эпидемии", - ответила пресс-служба ведомства.Скриншот со страницы kbrminzdrav в Instagram https://www.instagram.com/p/CBSWL63HbJO/

Информация о развертывании дополнительных коек для зараженных коронавирусом вызвала бурное обсуждение среди пользователей других пабликов и групп, посвященных Кабардино-Балкарии. Так, соответствующий пост, опубликованный на странице patriot_kbr в Instagram, по состоянию на 20.45 собрал более 23 тысяч просмотров и не менее 80 комментариев. Некоторые комментаторы выразили обеспокоенность, посчитав планы Минздрава подтверждением тяжелой эпидемиологической ситуации. 

"Почему открываются новые госпитали, неужели у на всё так плохо? У людей уже нервы на пределе", - возмутился ruslan.bekanov.

"Объясните мне, пожалуйста, к чему все готовятся, почему везде открывают новые госпитали? С чем это связано? Что от нас наше государство скрывает?" - написал umm_suleiman_.

"Готовятся к тому, что больных становится все больше и больше, потому что наш нард не верит в этот вирус и ничего не соблюдают. Вот и результат", - считает elmiraverdish.Скриншот со страницы patriot_kbr в Instagram https://www.instagram.com/p/CBSZhi1l8hUanZs1b7G4KKcJWY4Xp1JoiH5yU00/

"Безусловно, это хорошая новость, учитывая ежедневные данные по статистике заболевших и выздоровевших. Но так хочется, чтобы они не стали востребованы, чтобы количество людей, в них нуждающихся, сократилось в разы", - отметил nika_nika_w.

Подписчица dr_ulbasheva_amina высказала слова поддержки медработникам, указав на тяжелое положение, в котором они оказались.

"Как же больно это видеть... Видеть, что открывают новые госпитали. Причем из-за нарастающей острой необходимости... Видеть, что даже педиатры выходят на передний край борьбы с COVID-19. Видеть, как в этих костюмах будут работать наши медработники, учитывая 30-градусную жару... слышать, как страдают они", - посетовала она.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" привел в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Исламоведы связали безопасное посещение мечетей на Кавказе с самодисциплиной", "Сотрудники Лескенской больницы добились тестирования на COVID-19", "Число умерших от коронавируса в Кабардино-Балкарии выросло до 34".

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