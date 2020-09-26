Вакцинация от COVID-19 в Кабардино-Балкарии вызвала негатив в соцсети

26 сентября 2020, 22:10

Пользователи Instagram заявили, что не будут участвовать в вакцинации от коронавируса, которая началась в Кабардино-Балкарии на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации. Вслед за медработниками будут привиты учителя, объявил Минздрав республики.

Как писал "Кавказский узел", резко негативно против вакцинации от COVID-19 неоднократно высказывались читатели чеченских Instagram-пабликов. 22 сентября Рамзан Кадыров заявил о безусловном доверии властей Чечни разработчикам российской вакцины от коронавируса и анонсировал массовую вакцинацию, начиная с пожилых людей. Местные жители опасаются, что вакцина недостаточно испытана, и прививаться не хотят.

В Кабардино-Балкарию поступили первые дозы вакцины от коронавирусной инфекции, уже привиты 24 медицинских работника, сообщил 25 сентября министр здравоохранения республики Рустам Калибатов. Он подчеркнул, что прививки ставятся "с информированного согласия, после того, как познакомили с возможными побочными эффектами". "Вакцинация идет в первую очередь медицинских работников, работников системы образования, представителей труда и соцразвития и, конечно, дальше уже по желанию", - сказал Калибатов.

По его словам, отрицательных симптомов у вакцинированных не выявлено. Каждый из получателей вносится в единый регистр, после чего отслеживается его состояние, информировал ТАСС.

Эта информация, опубликованная в Instagram-паблике kbr.nalchik, вызвала негативные комментарии пользователей соцсети. "Не буду, не хочу, не надо нам от вас ничего. Большое вам спасибо. Такой дурдом, как Россия, поискать еще надо", - написал sultan8800_. Его комментарий оказался самым популярным и собрал 13 "лайков".

"Я не знаю, насколько эта вакцина эффективна, но все это похоже на вакцинацию узников концлагеря, принудительно-добровольную!" - заявил сегодня alimkushbokov. Побочных эффектов у привившихся медработников нет, потому что в действительности они не вакцинировались, предположила raiazhagupova. "Врачи, как правило, "прививают раковины" - конечно, не будет никаких побочек. Учителей жаль очень - похоже, им не отвертеться. А в общем хорошо, что так быстро начали. По этой причине многие начали задумываться, как на самом деле проводят испытания вакцин", - написала сегодня пользовательница Instagram.

Другие пользователи предложили первыми вакцинировать руководство республики. "Пусть свой род вакцинирует, сколько хочет", - написал сегодня kardinal_70, имея в виду главу республиканского Минздрава. "А что Калибатов себя не вакцинирует и свою семью? Пусть пример покажет", - написала, в свою очередь, iagubovaira001. "Когда вакцинация правительства и глав регионов?" - спросил сегодня читатель паблика grigoriii_nikolaenko. "Лично я не буду делать прививку, пускай сами себе делают", - заявил __hhh__125.

Читательница паблика sherievazarema не согласилась с противниками вакцинирования. "От всех опасных заразных болезней всегда делали вакцины, прививки.... Почему сейчас народ сходит с ума, услышав "вакцина от коронавируса"? Не пойму, почему люди реагируют на эту вакцину, как бык на красную тряпку. Неужели столько людей верят в то, что по чьему-то приказу будут убивать основную массу всего человечества?" - написала она, собрав шесть "лайков".

Ей возразил пользователь meis_nail_. "Поищите на просторах интернета, сколько неудачных попыток вакцин было, когда их пускали в народ, а они потом... Потому что потом вышли побочки (побочные эффекты. - Прим. "Кавказского узла"). <...> Никто не знает, как она (российская вакцина о COVID-19. - Прим. "Кавказского узла") совместима с онко[логией] <...> или другими болезнями. Испытания были только на здоровых пока. Никто не знает 100%, насколько мы больны, и какой риск", - написал читатель паблика. Его комментарий собрал четыре "лайка".

К 22.00 мск 26 сентября публикация в Instagram-паблике kbr.nalchik набрала 332 "лайка" и 72 комментария. У паблика 262 тысячи подписчиков.

С начала пандемии в Кабардино-Балкарии скончался 91 из 7483 заразившихся коронавирусом, продолжают болеть 952 пациента, указано в таблице на правительственном сайте "Стопкоронавирус". За минувшие сутки в республике были подтверждены 42 новых случая заражения, сообщается на сайте Роспотребнадзора. На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой по распространению коронавируса на юге России, а также на Южном Кавказе. С информацией о динамике распространения вируса, в том числе в Чечне, можно ознакомиться в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Кабардино-Балкарии растут темпы распространения коронавируса, а связано это с проведением многолюдных свадеб и похорон, заявил глава республиканского управления Роспотребнадзора Жирослан Пагов. "Именно торжества стали причиной роста заболеваемости в регионе. Если тенденция увеличения инфицированный будет продолжаться в течение десяти дней - двух недель, мы вместе с Минздравом примем решение о введении новых ограничений", - привело 25 сентября слова Пагова издание "Регион онлайн".

Ранее, 22 сентября, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков также указал на ухудшение ситуации с COVID-19. В числе основных причин он назвал начало учебного года, возвращение отпускников, а также пренебрежение местных жителей мерами личной эпидемиологической безопасности, в том числе на торжественных и ритуальных мероприятиях, говорится в публикации на сайте главы и правительства республики.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".