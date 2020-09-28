Родители призвали ужесточить карантинные меры в школах Абхазии

28 сентября 2020, 16:44

Одна сухумская школа закрыта полностью и две частично из-за коронавируса. Мер профилактики в работающих школах недостаточно для защиты от COVID-19, сообщили опрошенные "Кавказским узлом" родители школьников.

Как сообщал "Кавказский узел", в августе Минздрав Абхазии сообщил о росте числа пациентов с коронавирусом. Из-за угрозы распространения COVID-19 власти решили ввести с 5 октября ряд ограничений, в частности, на массовые спортивные, развлекательные и выставочные мероприятия в помещениях, а также на свадьбы и торжества. В сентябре, после смерти сухумской учительницы от COVID-19, всех учащихся городской школы №1 отправили на двухнедельный карантин.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, включая непризнанные республики, а также на юге России. Информация о динамике распространения вируса опубликована "Кавказским узлом" в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа".

Стремительное распространение коронавируса в Абхазии связано с тем, что население не исполняет требования санэпидемстанции (СЭС) и ВОЗ: жители не носят маски, не соблюдают режим самоизоляции, если присутствуют симптомы ОРВИ, социальную дистанцию, заявила главный терапевт Абхазии Анжела Арчелия. "Почему-то до людей не доходит вся серьезность ситуации, несмотря на ежедневный рост числа заболевших. Они живут обычной жизнью, даже если есть симптомы острого респираторного заболевания. Мы призываем в таком случае вызывать врача и самоизолироваться даже при самых слабых симптомах ОРВИ. Потому что некоторые переносят инфекцию легко, а кто-то может заразиться и умереть", - рассказала Арчелия.

По данным на 27 сентября коронавирусная инфекция подтверждена у 46 человек из 160 протестированных за сутки. В Гудаутской ЦРБ лечение проходят 120 пациентов, диагноз подтвержден у 117 из них. В тяжелом состоянии находятся 14 пациентов, в состоянии средней степени тяжести - 27, сообщил оперштаб Абхазии.

Рост числа заражений коронавирусом санврачи связали с началом учебного года

На введении срочного карантина во всех школах Абхазии до 16 октября настаивает главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик, она считает, что рост числа заражений COVID-19 связан с началом учебного года. "Педагогические коллективы не были подготовлены и проигнорировали требования Государственной санитарной службы. В результате первыми стали болеть педагоги", - сообщила Скорик. По ее мнению, необходимо минимизировать контакты в учебных учреждениях, это остановит распространение инфекции.

Людмила Скорик указала на то, что единственная лаборатория СЭС в Сухуме, где исследуют тесты на коронавирус, не справляется с количеством работы, штат увеличен не был, круглосуточно работают три лаборанта, также пока не созданы отдельные помещения в лечебных учреждений Сухума и районных центрах для коронавирусных больных, всех нуждающихся отправляют в госпиталь в Гудауте. В этих реалиях, отметила Скорик, необходимо приложить все усилия для нераспространения вируса.

"Учителя и ученики должны уйти на строгую изоляцию. Мы рекомендуем не использовать карантин в качестве каникул, а быть ответственными и исполнять рекомендации СЭС", - сообщила Скорик. Она отметила, что следить за самоизоляцией жителей Абхазии некому. Власти надеются, что граждане поймут всю серьезность ситуации. Закрыть школы на карантин главный санитарный врач планировала с 25 сентября, но правительство не поддержало рекомендацию главного санитарного врача.

Координационный штаб и правительство пока не принимали решения о закрытии школ на карантин, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в министерстве здравоохранения Абхазии. "Координационным и оперативным штабами регулярно ведется мониторинг данных о заболевших и выздоровевших, в том числе контролируются показатели распространения заболевания в учебных заведениях, мы пока не видим необходимости в введении карантина в школах", - сообщили в ведомстве. С 21 сентября закрыта школа №1 Сухума, на карантине находятся 600 человек. 23 сентября на карантин ушли начальные классы и один из девятых классов сухумской школы №4, один класс был отправлен на самоизоляцию в сухумской школе №10, всего 180 человек, сообщил сотрудник пресс-службы Минздрава.

Коронавирус выявляется в переполненных, больших школах Сухума, в учебных учреждениях других городов и селах коронавирус не обнаружен, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе министерства просвещения и языковой политики Абхазии.

"Из 14 общеобразовательных школ Сухума в восьми нет коронавируса. Составлено скользящее расписание, начальные классы приходят в школу к 8.30, (учащиеся средних классов) - к 9.00, чтобы дети не толпились. Группы продленного дня не работают, факультативы тоже", - сообщил мэр Сухума Беслан Эшба. Он отметил, что по рекомендации СЭС во всех школах открыли дополнительные входы, где медицинские работники измеряют детям температуру, все школы обеспечены антисептиками, масками и перчатками, штат медицинских работников в школах был увеличен.

"Как мне сообщила начальник управления образования Сухума, распространителями инфекции по школам стали учителя, которые преподают сразу в нескольких школах", - рассказал Эшба. Он добавил, что все учителя пенсионного возраста были отправлены на самоизоляцию.

Родители школьников выступают за введение карантина в школах Абхазии

Родители считают, что в школах нереально сдержать распространение коронавирусной инфекции, поскольку требования СЭС исполнить невозможно. "Несмотря на то, что вроде бы требования СЭС соблюдаются, остановить (распространение) инфекции в школах невозможно, поскольку дети приходят из разных семей и находятся долгое время в одном помещении", - рассказала мама пятиклассника школы №4 Сухума Анжела. Она отметила, что из-за того, что на входах в школу измеряли температуру, на входе образовывались очереди. "Чтобы дети не толпились на входе, родителей попросили каждое утро дома измерять температуру. Но есть родители, которые могут скрыть повышенную температуру, кроме того, многие дети переносят болезнь бессимптомно. Мы, конечно, за введение карантина в школах", - рассказала женщина.

Дети фактически не носят маски в школе и проконтролировать мытье рук и использование дезсредств невозможно, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" мама шестиклассника из сухумской школы №15 Астанда. "Я каждый день кладу новую маску в рюкзак своему сыну, но он ее приносит обратно (неиспользованной). Детям душно сидеть в классе в масках, учитель не может заставить учеников носить маски", - сообщила женщина. Она также считает, что поскольку коронавирусом болеют педагоги и ученики, необходимо закрыть школы на карантин. "Уже понятно, что те методы профилактики, которые введены в школах, не работают. У нас температуру у детей измеряют на входе, они стоят в очереди, чтобы пройти в школу, толкутся, общаются очень тесно между собой. Нужно закрывать школы, тем более у нас медицина фактически не работает", - сообщила женщина.

Мало кто из родителей и детей исполняет условия карантина в части самоизоляции, рассказала на условиях анонимности мама 10-классницы из средней школы №1 Сухума, закрытой на карантин. "Людям сказали соблюдать строгую самоизоляцию. Я смотрю фотографии в соцсетях - родители наших одноклассников то в ресторанах сидят, то на свадьбах присутствуют. Естественно, инфекция будет распространяться, когда такое отношение. Поэтому я считаю, что никакого толку нет закрывать школы, пока не введут какое-то наказание за нарушение карантина и не будут проверять людей, которые должны сидеть дома", - сообщила женщина. Она утверждает, что ее семья не выходила на улицу со дня введения карантина в школе.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".