Число жертв коронавируса в Кабардино-Балкарии достигло 79

31 августа 2020, 23:58

За сутки в Кабардино-Балкарии умер один пациент с COVID-19, общее число жертв коронавирусной инфекции в республике достигло 79, сообщил региональный оперативный штаб.

Как писал "Кавказский узел", на сегодняшний день в Кабардино-Балкарии зафиксировано наименьшее по всему Северо-Кавказскому федеральному округу число болеющих коронавирусом – 343. Всего с начала пандемии заразилось 6514 местных жителей, 78 из них скончались, указано на правительственном сайте "Стопкоронавирус". В школах Нальчика введено обязательное ношение масок педагогами.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В течение последних суток в Кабардино-Балкарии выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших COVID-19 в регионе составило 6514 человек.

В течение суток умер один пациент с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число умерших пациентов с коронавирусом в регионе достигло сегодня 79 человек.

За сутки вылечились и отправились домой 15 пациентов. Всего с начала эпидемии в Кабардино-Балкарии вылечились уже 6093 человек, заразившихся COVID-19, говорится в сообщении республиканского оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Некоторый рост числа вновь выявляемых пациентов с коронавирусом чиновники связывают с отпускными поездками жителей. В оперативном штабе напомнили, что жителям региона пока не следует отказываться от ношения масок и соблюдения социальной дистанции.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".