Школьные линейки в Кабардино-Балкарии оставлены только для первоклассников

27 августа 2020, 20:23

Власти Кабардино-Балкарии решили провести торжественные линейки по случаю Дня знаний только для первоклассников. Пользователи Instagram обеспокоились, что требования к школам о закупке средств индивидуальной защиты приведут к поборам с родителей.

Как писал "Кавказский узел", министерство образования Кабардино-Балкарии предварительно решило не отказываться от проведения 1 сентября традиционных линеек. При этом был оговорен ряд ограничений, связанных с опасностью заразиться COVID-19. Лучше было бы ограничиться линейками для первоклассников, а для других классов их не проводить, сочли опрошенные "Кавказским узлом" родители школьников.

По данным на 27 августа, в Кабардино-Балкарии болеют 313 из 6417 заразившихся коронавирусом с начала пандемии, скончались 77 человек, следует из данных таблицы на правительственном сайте "Стопкоронавирус". За минувшие сутки были подтверждены 20 новых случаев заражения, указано на сайте Роспотребнадзора. На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России и Южном Кавказе. Динамика распространения коронавируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, показана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

По итогам заседания республиканского оперативного штаба по противодействию коронавирусу решено, что 1 сентября будут проводиться линейки только для первоклассников, говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы Кабардино-Балкарии 26 августа.

Торжественные линейки пройдут для 13 тысяч учащихся первых классов. Для остальных в этот день будут проведены патриотические уроки, говорится в видеоролике, размещенном 26 августа на странице министерства просвещения Кабардино-Балкарии в Instagram.

В условиях эпидемии школы обязаны закупить средства индивидуальной защиты, но в одном только Прохладном десять образовательных учреждений этого не сделали. Прокуратура объявила директорам предупреждение, указав, что нужно запастись масками, перчатками, термометрами, дезинфицирующими средствами для обработки помещений, установить оборудование по обеззараживанию воздуха, говорится в публикации от 26 августа на сайте прокуратуры Кабардино-Балкарии.

Публикация релиза прокуратуры в Instagram-паблике kbr.nalchik обеспокоила пользователей соцсети. "А средства выделили на все это, или опять все ляжет на плечи школ и родителей?" - написал astemir_shermetov, собрав девять "лайков". "Как они купят? Родители еще не дошли до школы. Вот со 2 сентября все и приобретут - даже то, что не нужно", - сыронизировала сегодня marina.075. "Ну да, то, что должны приобрести школы, будут сейчас тянуть с родителей", - посетовала nataliia__ka. "Ну ничего, сдерут с родителей. Кто не заплатит, будут клевать [их] детей", - заявила liudmilakhandokhova.

"Нам уже говорили, что надо приобрести маску, антибактериальное средство - сами родители", - отметила tembotova5.

К 20.23 мск 27 августа эта публикация в Instagram-паблике kbr.nalchik собрала 451 "лайк" и 30 комментариев. У паблика 256 тысяч подписчиков.

Предписания о ношении масок учащимися и учителями нет, сообщили ранее в пресс-службе Минобразования России. "Необходимость применения тех или иных средств индивидуальной защиты — вопрос, зависящий напрямую от эпидемиологической ситуации на местах, и он, соответственно, будет решаться на региональном и муниципальном уровне", - процитировал 17 августа представителя ведомства РБК.

Индивидуальные средства защиты обязаны использовать школьные повара, указано в публикации на сайте республиканского министерства просвещения от 25 августа. Там также говорится, что с 1 сентября до 31 декабря 2020 года в школах и детских садах Кабардино-Балкарии будет ежедневно проводиться влажная уборка помещений и всех контактных поверхностей дезинфицирующими средствами, регулярное обеззараживание воздуха.

Материалы о распространении коронавируса на юге России, принятых властями мерах и влиянии пандемии на условия жизни людей "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".